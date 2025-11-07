Τουρκία: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε και τραυμάτισε αρκούδα στην πόλη Καρς

Τα σκυλιά, ευτυχώς, δεν μπόρεσαν να τραυματίσουν βαριά την αρκούδα, η οποία πλέον αναρρώνει.

Μια αρκούδα με το όνομα Άιμπαρ, η οποία δεν μπόρεσε να πέσει σε χειμερία νάρκη, δέχτηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων, στην πόλη Καρς της Τουρκίας.

Τα σκυλιά, ευτυχώς, δεν μπόρεσαν να τραυματίσουν βαριά την αρκούδα, η οποία ναρκώθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Διάσωσης Caucasus Wildlife Rescue and Rehabilitation, όπου πλέον αναρρώνει.

