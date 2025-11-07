Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα αναζητούν τροφή σε κάδους απορριμάτων (vid)

Τα αγριογούρουνα στους κεντρικούς δρόμους των Θρακομακεδόνων απαθανάτισε κάτοικος της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια, οι αλεπούδες και τα αγριογούρουνα έχουν γίνει συχνό θέαμα στα βόρεια προάστια της Αττικής, με τις πρόσφατες εμφανίσεις να σημειώνονται στους Θρακομακεδόνες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι τα ζώα κυκλοφορούν πλέον άφοβα ανάμεσα στα σπίτια, αναζητώντας τροφή σε κάδους απορριμάτων ή στους κήπους, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Newsbomb.