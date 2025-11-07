Οι ρουκέτες Σαμαρά και ο λόγος που διάλεξε τον ΑΝΤ1 για τη συνέντευξή του
Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις... ρουκέτες που αναμένονται από τον Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1.
Παραξένεψε πολλούς η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΝΤ1 ότι την Κυριακή θα προβάλλει ως special edition μια συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά εφ' όλης της ύλης, για πρώτη φορά μετά από καιρό και βεβαίως μετά τον θάνατο της κόρης του.
Δεν πρέπει να εκπλήσσει η επιλογή του ΑΝΤ1, καθώς οι σχέσεις του Σαμαρά με την οικογένεια Κυριακού είναι ιστορικές.
