Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια

Ο Χένρι, μια πολική αρκούδα, ήρθε αντιμέτωπος με μια τεράστια κολοκύθα 635 κιλών

Δεν είναι κάθε μέρα που ο Χένρι, μια πολική αρκούδα που ζυγίζει περίπου 550 κιλά, βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι που ζυγίζει περισσότερο από αυτόν.

Μπορεί οι πολικές αρκούδες να είναι το μεγαλύτερο χερσαίο αρπακτικό στον κόσμο, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Χένρι αντίκρισε κάτι μεγαλύτερο μέχρι και από τον ίδιο. Ο λόγος για μια τεράστια κολοκύθα 635 κιλών, η οποία δωρίστηκε στο καταφύγιο που φροντίζει τον Χένρι.

Αρχικά ο Χένρι φάνηκε αμυντικός, αλλά τελικά όρμησε με χαρά για να φάει το γλυκό και ζουμερό φρούτο. Και αυτό είναι εμφανές από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε το καταφύγιο, Cochrane Polar Bear Habitat, το οποίο βρίσκεται στον Καναδά.

