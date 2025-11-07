Η Ιουλία Καραπατάκη σώζει την ανάγκη μας για γιορτή

Η ξεχωριστή ερμηνεύτρια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στον «Σταυρό του Νότου» (κεντρική σκηνή), στήνει ξανά γλέντια.

Η Ιουλία Καραπατάκη ήταν εδώ, στον χώρο της μουσικής, της σκηνής, της παρέας, πολύ πριν το σκεφτούμε! Η φωνή της «απαιτούσε» τη θέση της και τις αναζητήσεις μας. Όταν, λοιπόν, την ακούσαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά ήταν η αντήχηση που ήρθε από μακριά, έμεινε, επέμεινε και ενσωματώθηκε στις σάρκες, στα «θέλω», και στα αναπάντητα συναισθήματά μας. Ο κόσμος που «ζούσε» μέσα στη φωνή-καταφύγιο ελευθερώθηκε και έσκαψε τα βάθη και τα ύψη του χρόνου, των τόπων και των ανθρώπων. Όταν μας βρήκε η Ιουλία Καραπάτακη ήταν για πάντα, ήταν για τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου, τα καλοκαίρια, τους χειμώνες, τις αγκαλιές και τους χορούς που πάντα έστηναν, και θα στήνουν, οι άνθρωποι.

Η Ιουλία Καραπατάκη δεν κρατά τίποτα όταν αντικρίζει τα λόγια της μουσικής, τις νότες, τους μουσικούς, το κοινό που την ακούει, τη βλέπει. Όλα τα δίνει και τις ρωγμές του γυαλιού σβήνει. Υπερβολές; Σχήματα λόγου δίχως επιστροφές; Σκέψεις αποθεωτικές; Ακούστε πρώτα ρε μάγκες και αφήστε την αντίδραση, την άρνηση και τις «σοφές» θεωρίες, αμετακίνητες κοσμοθεωρίες. Δικαίωμά σας να μην σας αρέσει αυτό που ακούτε, αλλά μην του αρνείστε την αλήθεια και το παιδικό χαμόγελο που το συντροφεύει. Η Ιουλία Καραπατάκη, από τις 13 Νοεμβρίου, κάθε Πέμπτη (21:00) και Παρασκευή (21:30), θα βρίσκεται στον «Σταυρό του Νότου» για να σώσει τις απελπισμένες αναζητήσεις σας.

Της αξίζει η αγάπη του κόσμου



Η Ιουλία Καραπατάκη εισπράττει πολλή αγάπη από τον κόσμο και το αξίζει. Και όχι, δεν τη γνωρίζουμε ως άνθρωπο. Ξέρουμε, όμως, τη φωνή της και αυτή δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Μπορεί και να συμβεί, αλλά η προσπάθειά της, το ξόδεμα και της τελευταίας ικμάδας των φωνητικών, ψυχικών δυνάμεών της, μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι η Ιούλια θα είναι πάντα δίπλα μας και θα μας ταξιδεύει. Και το ταξίδι, η χάρη και η γνώση του, τη βρήκε εντός και εκτός Ελλάδος. Οι περιοδείες της στα πάτρια εδάφη στέφθηκαν με επιτυχία και από τις 2 Νοεμβρίου πέρασε τα σύνορα για να αφήσει το καθαρό φωνητικό της αποτύπωμα, την ομορφιά της, σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις. Πρώτα ήταν το Βερολίνο (2/11), μετά η πόλη του Λουξεμβούργου (4/11) και χθες (6/11) το Ντίσελντορφ. Και ο δρόμος διαρκώς μεγαλώνει και σήμερα φτάνει στο Άμστερνταμ (εξαντλημένα τα εισιτήρια). Η πορεία σταματά (προσωρινά, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν κι άλλα ταξίδια) την Κυριακή (9/11) στο Λονδίνο.

Ο «Σταυρός του Νότου» φυσικά και θα είναι πάντα εδώ, σταθερό σημείο αναφοράς και θα την περιμένει για να της δώσει τη ζεστασιά του και να συναντήσει ξανά την ανοιχτωσιά των μικρών-μεγάλων τόπων. Και επειδή ο κόσμος αγαπάει την Καραπατάκη, αγαπάει τη φωνή της, οι εμφανίσεις της μέχρι τις 5/12 είναι ήδη sold out!

Ανανεωμένο πρόγραμμα, αγαπημένα λαϊκά και νέα τραγούδια



Οι εμφανίσεις της στον «Σταυρό του Νότου» υπόσχονται ανανεωμένο πρόγραμμα, απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το κλασικό ρεπερτόριο και νέα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Εννοείται πως δεν θα είναι μόνη της. Δίπλα της μια μπάντα-«φωτιά» που υπόσχεται ενέργεια, κέφι, γλέντι… Εντάξει, τώρα φτάσαμε στο σημείο συνάντησης του φετινού καλοκαιριού. Το τραγούδι «Το γλέντι» ακούστηκε ξανά και ξανά και ξανά σε πόλεις, χωριά και σίγουρα θα ζεστάνει και ετούτο τον χειμώνα. Τώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές, το κομμάτι παίζει, η Ιουλία και ο κόσμος γλεντάει και στο παρασκήνιο ετοιμάζεται ο Εισβολέας και το «Φύσα Σιωπηλά».

Η Ιουλία Καραπατάκη είναι γεννημένη για live εμφανίσεις και όλοι όσοι ασχολούνται με τον χώρο του τραγουδιού και των συναυλιών δεν μπορούν να μην το παραδεχτούν. Γι’ αυτό, αν σας έλειψαν τα χαμόγελα, η ερμηνεία που συγκινεί και ξεσηκώνει, οι παρέες που ενώνονται, να ξέρετε ότι η Ιουλία Καραπατάκη θα είναι πάντα εδώ για σας, όσα sold out κι αν γίνουν.

INFO

Ιουλία Καραπατάκη live

«Σταυρός του Νότου» [κεντρική σκηνή]

Από 13 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή

Ώρες έναρξης: Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:30

Διάρκεια: 180 λεπτά.

Μαζί της:

Κιθάρες, μπουζούκι, φωνή: Άγης Παπαπαναγιώτου

Βιολί, τρομπέτα, φωνή: Καλογιάννης Βεράνης

Πλήκτρα: Στέλιος Φραγκούς

Κοντραμπάσο: Μιχάλης Δάρμας

Τύμπανα: Κώστας Σπυράτος

Γκάιντα, κλαρίνο: Χρήστος Αναστασιάδης

Ηχοληψία: Μανώλης Κουταλίδης - Βασίλης Φαλάρας

Φωτογραφία: Μαρίζα Καψαμπέλη

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Οργάνωση παραγωγής: Novel Vox

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications

