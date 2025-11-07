Επίσημο: Το GTA 6 καθυστερεί και πάλι και πάει προς τα τέλη του 2026

Το GTA 6 δεν θα βγει όταν το περιμέναμε

Το GTA 6 καθυστερεί ξανά και τώρα η νέα ημερομηνία κυκλοφορίας του είναι η 19η Νοεμβρίου 2026. Η Rockstar ανακοίνωσε ότι αυτή η επιπλέον καθυστέρηση είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσει το παιχνίδι με το επίπεδο ποιότητας που περιμένουν οι παίκτες.

Η αρχική προγραμματισμένη κυκλοφορία ήταν το φθινόπωρο του 2025 και η νεότερη ενημέρωση μιλούσε για τον Μάιο του επόμενου έτους. Η καθυστέρηση που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ προσθέτει σχεδόν μισό επιπλέον χρόνο στην αναμονή.

Ο CEO της Take-Two, Strauss Zelnick, τόνισε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην επιθυμία να παραδώσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία παιχνιδιού και να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών.

Η εταιρεία πιστεύει πως η καθυστέρηση θα αποφέρει μια ανεπανάληπτη και πλήρως στιλιζαρισμένη εμπειρία, χωρίς να προτιμήσουν το να εκδώσουν το παιχνίδι βιαστικά, αποφεύγοντας παράλληλα την έντονη πίεση (crunch) για τους εργαζομένους της.

