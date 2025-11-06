Ξέφυγαν Γιαννούλης και Παππάς on camera: «Είσαι σαλτιμπάγκος και ορντινάντσα» - «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα»
Αδιανόητος καβγάς μεταξύ Χρήστου Γιαννούλη και Πέτρο Παππά στον αέρα εκπομπής.
κληρή κόντρα on camera είχαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, ενώ βρίσκονταν καλεσμένοι σε πάνελ εκπομπής.
Αφορμή στάθηκε η κριτική του Πέτρου Παππά στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης έκανε αναφορά στα χρέη του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να «ανάψουν» τα αίματα στο πλατό της εκπομπής «Morning Point» του Mega.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr