Ξέφυγαν Γιαννούλης και Παππάς on camera: «Είσαι σαλτιμπάγκος και ορντινάντσα» - «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα»

Αδιανόητος καβγάς μεταξύ Χρήστου Γιαννούλη και Πέτρο Παππά στον αέρα εκπομπής.

κληρή κόντρα on camera είχαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, ενώ βρίσκονταν καλεσμένοι σε πάνελ εκπομπής.

Αφορμή στάθηκε η κριτική του Πέτρου Παππά στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης έκανε αναφορά στα χρέη του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να «ανάψουν» τα αίματα στο πλατό της εκπομπής «Morning Point» του Mega.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr