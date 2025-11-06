Το μέλλον των ταξιδιών: Διάδρομοι τεχνητής νοημοσύνης και ιπτάμενα ταξί που θα μεταφέρουν τουρίστες από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο

Αλλάζει το μέλλον των ταξιδιών με την ραγδαία ανάπτυξης της τεχνολογίας και την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι διακοπές είναι κάτι που περιμένουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, ωστόσο προϋποθέτουν μια κουραστική (πολλές φορές) διαδρομή. Κάτι που όπως φαίνεται δεν θα συμβαίνει για πολύ ακόμα.

Αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία συνεργάζονται με επιστήμονες για να επιταχύνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας. Από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τα ιπτάμενα ταξί βγαλμένα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Η Daily Mail επισκέφθηκε την τεχνολογική έκθεση GITEX Global στο Ντουμπάι για να μάθει με ποιον τρόπο, όσοι ανυπομονούν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, θα μπορούν σύντομα να φτάνουν στον προορισμό τους πολύ πιο γρήγορα.

Πέρασμα από τον έλεγχο διαβατηρίων μέσα σε δευτερόλεπτα

Πες «αντίο» στις ουρές των συνοριοφυλάκων που σε κοιτάζουν ανέκφραστα πριν σφραγίσουν το διαβατήριό σου. Ακόμη και οι ηλεκτρονικές πύλες σύντομα θα φαίνονται ξεπερασμένες. Σε ένα αεροδρόμιο, μπορείς ήδη να περπατήσεις κανονικά χωρίς να δείξεις έγγραφα, ούτε καν θα σταματάς. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι έχει εισαγάγει έναν διάδρομο επιβατών με τεχνητή νοημοσύνη, όπου κάμερες —τοποθετημένες σε κολώνες δεξιά και αριστερά— σαρώνουν τα πρόσωπα των επιβατών καθώς περνούν και τα αντιστοιχούν με προεγγεγραμμένα βιομετρικά δεδομένα.

«Δεν υπάρχουν εμπόδια», λέει εκπρόσωπος της Emirates, εξηγώντας ότι δέκα άτομα μπορούν να περάσουν μέσα σε μόλις 14 δευτερόλεπτα. Τυχόν ανωμαλίες ειδοποιούν την ασφάλεια, αλλά ο επιβάτης δεν βλέπει τίποτα από αυτό. Η υπηρεσία, που ξεκίνησε την άνοιξη, διατίθεται προς το παρόν μόνο για επιβάτες business και first class στο Terminal 3, αλλά αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρο το αεροδρόμιο.

Διατηρείς τα πάντα στις τσέπες σου κατά τον έλεγχο ασφαλείας

Οι ουρές στον έλεγχο ασφαλείας είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα στα αεροδρόμια. Πρέπει να αδειάσεις τις τσέπες σου, να βάλεις τα πράγματά σου σε δίσκο και να σταθείς αμήχανα με τα χέρια ψηλά και τα πόδια ανοιχτά για τον σαρωτή σώματος. Πλέον, επιστήμονες του MIT στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν τρόπο απαλλαγής και από τα δύο.

Ονομάζεται Hexwave και πρόκειται για ένα νέο σύστημα σάρωσης που δημιουργεί άμεσα μια 3D εικόνα του ατόμου, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσει αν κάποιο αντικείμενο είναι επικίνδυνο ή αθώο. Αν ανιχνευθεί απαγορευμένο αντικείμενο, το σύστημα ειδοποιεί το προσωπικό που μπορεί να παρέμβει. Πολλά αεροδρόμια των ΗΠΑ δοκιμάζουν ήδη αυτή την τεχνολογία.

Οι επιβάτες θα παρακολουθούνται «από το πεζοδρόμιο μέχρι την πύλη»

Αν καθυστερείς και βλέπεις τον πίνακα να δείχνει «τελική ειδοποίηση», δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχείς ότι μπορεί να χάσεις το αεροπλάνο. Η νέα τεχνολογία «digital twin» –ουσιαστικά ένα τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο του αεροδρομίου σε πραγματικό χρόνο– μπορεί να παρακολουθεί κάθε επιβάτη από το check-in έως την επιβίβαση.

«Αν κάποιος δεν έχει φτάσει στην πτήση του, μπορούμε να δούμε πού ακριβώς έχει κολλήσει και να τον βοηθήσουμε», λέει ο Bashar Dbissi, ανώτερος διευθυντής του αεροδρομίου του Ντουμπάι, όπου η τεχνολογία δοκιμάζεται στο Terminal 2. Κάθε επιβάτης λαμβάνει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και παρακολουθείται από αισθητήρες σε όλη τη διαδρομή μέχρι την πύλη. Η εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλο το αεροδρόμιο αναμένεται έως το τέλος του έτους, ενώ ανάλογες δοκιμές γίνονται σε Σίδνεϊ, Βανκούβερ και Άμστερνταμ Σίπχολ.

Ιπτάμενο ταξί μέχρι το ξενοδοχείο

Όταν με το καλό φτάσεις στον προορισμό του και θέλεις να πάρεις ταξί, αλλά είναι ώρα αιχμής και οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι από την κίνηση, υπάρχει λύση. Σύντομα θα μπορείς να πετάξεις κυριολεκτικά πάνω από την κίνηση. Η αμερικανική εταιρεία Joby Aviation έχει σχεδιάσει ένα ηλεκτρικό ιπτάμενο όχημα που μπορεί να μεταφέρει επιβάτες με ταχύτητα έως 200 μίλια/ώρα από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Χρησιμοποιεί έξι προπέλες για κάθετη απογείωση και προσγείωση, μεταφέρει έως τέσσερις επιβάτες και είναι τόσο αθόρυβο όσο μια συνηθισμένη συνομιλία.

Η Joby σκοπεύει να λανσάρει την υπηρεσία σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, ΗΑΕ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, με κόστος αντίστοιχο ενός συνηθισμένου Uber.

Στο Ντουμπάι, η διαδρομή από το αεροδρόμιο ως το Palm Jumeirah θα διαρκεί 12 λεπτά, αντί για 45 με το αυτοκίνητο. Στο Λονδίνο, η πρόσφατη συνεργασία της Joby με τη Virgin Atlantic μειώνει το ταξίδι από το Heathrow ως το Canary Wharf από 90 σε μόλις 8 λεπτά.

Παράκαμψε τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου

Και αφού φτάνεις στο ξενοδοχείο και μπαίνεις μέσα, αντικρίζεις μια τεράστια ουρά στη ρεσεψιόν. Σε όλο και περισσότερα ξενοδοχεία πλέον, μπορείς να περάσεις δίπλα από αυτή την ουρά και να πας κατευθείαν στο δωμάτιό σου, χρησιμοποιώντας το πρόσωπό σου ως κλειδί.

Στα Sequence Hotels στην Ιαπωνία, οι επισκέπτες μπορούν να καταχωρήσουν μια selfie πριν την άφιξή τους. Κατά το check-in, αρκεί να χαμογελάσουν στην κάμερα αναγνώρισης προσώπου και το σύστημα τους κατευθύνει αυτόματα στο δωμάτιό τους, με την όλη διαδικασία να διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Ακόμη και για ομάδες, η τεχνολογία της NEC Global μπορεί να αναγνωρίσει και να ταυτοποιήσει με ακρίβεια κάθε άτομο. Η αλυσίδα σκοπεύει να επεκτείνει την τεχνολογία και σε άλλες πτυχές της εμπειρίας φιλοξενίας, όπως στις περιηγήσεις, τις αγορές και τις μετακινήσεις στην πόλη.

Στο Αμπού Ντάμπι, η κυβέρνηση εφαρμόζει έξυπνο check-in σε όλα τα ξενοδοχεία. Οι τουρίστες, των οποίων τα πρόσωπα σαρρώνονται κατά την άφιξη, μπορούν να κάνουν check-in καθ’ οδόν προς το ξενοδοχείο με μια απλή selfie. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στις αρχές μετανάστευσης και οι επισκέπτες λαμβάνουν ένα έξυπνο κλειδί για απευθείας είσοδο στο δωμάτιό τους.

