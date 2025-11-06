Σάλος με γνωστό τενόρο: Κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του
Σάλος στη μουσική σκηνή μετά τις κατηγορίες σε γνωστό τενόρο για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του.
Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο της μουσικής η είδηση ότι γνωστός τενόρος και μέλος χορωδίας κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η πρώην σύζυγός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, ενώ η μητέρα και ο ανήλικος προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του.
