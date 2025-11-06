Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ: Τι άλλαξε για τις σεισμικά ασφαλείς περιοχές
Γιατί είναι «μύθος» οι ασφαλείας από σεισμό περιοχές. Γιατί «ξυπνούν» ξαφνικά αρχαία αδρανή ρήγματα.
Μία από τις επικρατούσες απόψεις κυρίως στον πληθυσμό, σε ορισμένα σημεία του κόσμου, είναι ότι είναι απρόσβλητα από σεισμούς, αλλά κρύβουν ένα μυστικό.
Νέα έρευνα έδειξε ότι τα αρχαία ρήγματα, που ήταν αδρανή και θεωρούνταν σταθερά, μπορούν να εξαπολύσουν σεισμούς όταν «ξυπνήσουν» ξανά - συχνά μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η αλλαγή στην κατανόηση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού του κινδύνου σεισμού σε περιοχές που κάποτε χαρακτηρίζονταν «ασφαλείς».
