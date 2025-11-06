Η αυτόματη μετάφραση των AirPods έρχεται και σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες

Το AirPods Live Translation είναι εδώ και για την Ευρώπη

Η δυνατότητα Live Translation on AirPods επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας τις συνομιλίες πιο εύκολες, καθώς βοηθά τους χρήστες να επικοινωνούν ακόμη και αν δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη στα AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 και AirPods 4 με ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) και υποστηρίζει πολλές γλώσσες, επιτρέποντας μια φυσική και απρόσκοπτη εμπειρία επικοινωνίας.

Η υπηρεσία αξιοποιεί το Apple Intelligence και την προηγμένη υπολογιστική ήχου, διευκολύνοντας τη σύνδεση των ανθρώπων σε ταξίδια, συνεργασίες ή καθημερινές συζητήσεις. Όταν και τα δύο άτομα χρησιμοποιούν AirPods με ενεργοποιημένη τη λειτουργία στο iPhone, η εμπειρία είναι ομαλή, ενώ για συνομιλίες με κάποιον που δεν έχει AirPods, η ζωντανή απομαγνητοφώνηση εμφανίζεται στη γλώσσα του συνομιλητή στην οθόνη του iPhone.

Η λειτουργία είναι επίσης ενσωματωμένη στις εφαρμογές Messages, FaceTime και Phone, προσφέροντας ζωντανή μετάφραση με προστασία της ιδιωτικότητας μέσω της επεξεργασίας στη συσκευή. Η ζωντανή μετάφραση υποστηρίζεται σε πολλές γλώσσες, όπως αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά, ισπανικά, ιταλικά, κινεζικά, ιαπωνικά και κορεατικά, με την προϋπόθεση ότι τα AirPods συνδέονται με μια συσκευή iPhone με Apple Intelligence και το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Η καθυστέρηση για τους χρήστες της ΕΕ οφειλόταν σε επιπλέον τεχνική δουλειά για τη συμμόρφωση με το Digital Markets Act. Η δοκιμαστική έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για προγραμματιστές, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και μια public beta μέσω του Apple Beta Software Program. Κάποιες λειτουργίες, πάντως, δεν θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή γλώσσες.