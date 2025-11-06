To PlayStation Portal έλαβε σημαντική ενημέρωση που το κάνει σχεδόν ανεξάρτητη κονσόλα (vid)

Η Sony ενισχύει περαιτέρω τις λειτουργίες του PS Portal!

Η λειτουργία cloud streaming είναι πλέον επίσημα διαθέσιμη στις συσκευές PlayStation Portal, μετά από ένα χρόνο σε δοκιμαστική φάση beta. Από τον Νοέμβριο του 2024, οι συνδρομητές PlayStation Plus Premium σε 30 χώρες είχαν πρόσβαση στη beta έκδοση αυτής της υπηρεσίας και από τις 6 Νοεμβρίου 2025, η Sony πραγματοποιεί την επίσημη διάθεση της λειτουργίας.

Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες όχι μόνο να παίζουν επιλεγμένα παιχνίδια από το PlayStation Plus Game Catalog και το Classics Catalog, αλλά πλέον προσφέρει και τη δυνατότητα να παίζουν συγκεκριμένα ψηφιακά παιχνίδια του PS5 από τη δική τους βιβλιοθήκη, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν με την κονσόλα τους μέσω Remote Play.

Η πλήρης λίστα των παιχνιδιών που μπορούν να μεταδοθούν μέσω cloud περιλαμβάνει 2.793 παιχνίδια από το PlayStation Store τα οποία οι χρήστες κατέχουν ήδη. Επιπλέον, οι συνδρομητές PlayStation Plus Premium μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον 196 παιχνίδια από το Game Catalog, 107 από το Classics Catalog, καθώς και 75 δωρεάν τίτλους.

Η δυνατότητα παιχνιδιού της δικής τους βιβλιοθήκης παιχνιδιών μέσω cloud προσφέρει νέες επιλογές στους παίκτες, όπως η παράλληλη χρήση της κονσόλας από φίλο με ξεχωριστό λογαριασμό ή η χρήση της κονσόλας για άλλες δραστηριότητες όπως το να παρακολουθούνται ταινίες, ενώ ο χρήστης παίζει μέσω cloud.

Η τελευταία ενημέρωση φέρνει και ανανεωμένη αρχική οθόνη με τρία tabs για Remote Play, Cloud Streaming και Αναζήτηση, ενώ συνοδεύεται από επιπλέον λειτουργίες όπως υποστήριξη 3D Audio κατά το Remote Play και το cloud streaming σε υποστηριζόμενα παιχνίδια, κλείδωμα με κωδικό πρόσβασης, οθόνη κατάστασης δικτύου, δυνατότητα για αγορές εντός παιχνιδιού μέσω cloud streaming, επιλογές προσβασιμότητας όπως ανάγνωση οθόνης και λήψη προσκλήσεων για παιχνίδι κατά τη διάρκεια της χρήσης cloud streaming.