Το «παιδί-θαύμα» της Γαλλίας: Έκανε 647 συνεχόμενες εμφανίσεις σε τηλεπαιχνίδι αλλά έχασε από ερώτηση... ποδοσφαιρική!

Έπαιξε για 21 μήνες χωρίς να χάσει, ανέβασε τα νούμερα τηλεθέασης στα ύψη και έγινε σύμβολο επιμονής και πάθους για τη γνώση.

Ο Émilien, ο νεαρός που έγινε γνωστός σε όλη τη Γαλλία μέσα από το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων Les Douze Coups de Midi («Οι Δώδεκα Χτύποι του Μεσημεριού»), κέρδισε πάνω από 2,56 εκατ. ευρώ, ωστόσο μια ερώτηση στάθηκε αρκετή για να «λυγίσει» το απίστευτο σερί του.

Η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει στην πρώτη του εμφάνιση, ήταν: «Σε τι έδωσε το όνομά του ο Αμερικανός αεροδιαστημικός μηχανικός Έντουαρντ Μέρφι;». Η απάντησή του, «στον νόμο του Μέρφι», συνοδεύτηκε από την εξήγηση πως η φέτα ψωμιού πέφτει πάντα με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω.

Ρεσιτάλ... παντογνωσίας

Στο τηλεπαιχνίδι αυτό, κάθε νικητής μπορεί να επιστρέψει την επόμενη μέρα για να αγωνιστεί ξανά. Ο Émilien συνέχισε να κερδίζει αδιάκοπα, απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις που κάλυπταν ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων: από ζωγραφική του 16ου αιώνα και γαλλικούς πυρηνικούς σταθμούς, μέχρι ελληνικούς μύθους, γαλλικό ραπ και συνταγές για κοκτέιλ.

Κανένας αντίπαλος δεν κατάφερε να τον... κάνει καλά. Σε ένα ρεσιτάλ παντογνωσίας, η πορεία του είχε κρατήσει 647 συνεχόμενες εμφανίσεις σε διάστημα 21 μηνών. Το απίστευτο σερί του έληξε τον Ιούλιο, όταν σε γύρο με χρονόμετρο 60 δευτερολέπτων απέτυχε να απαντήση στην εξής ερώτηση: «Ποια ομάδα ποδοσφαίρου της Βρετάνης ανεβαίνει στη Ligue 1 την επόμενη σεζόν;».

Ωστόσο, μέχρι τότε είχε ήδη γίνει εθνικό φαινόμενο. Οι εμφανίσεις του ανέβασαν την τηλεθέαση του παιχνιδιού πάνω από τα 7 εκατομμύρια θεατές και ξαναζωντάνεψαν το ενδιαφέρον των νέων για τις γενικές γνώσεις. Σύμφωνα με τον Guardian, η καθημερινή του παρουσία αποτέλεσε «μια σπάνια πηγή σταθερότητας για μια χώρα σε πολιτική κρίση».

Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ήταν μόλις 20 ετών - είχε περάσει το τεστ οδήγησης δύο εβδομάδες νωρίτερα με δανεικό αυτοκίνητο. Μέσα σε μία εβδομάδα είχε ήδη κερδίσει το πρώτο του Ford Fiesta.

Στο τέλος της εντυπωσιακής του πορείας, οι γνώσεις του στη γεωγραφία, την ιστορία και τη Eurovision τού είχαν αποφέρει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και δεκάδες πολυτελή δώρα. Συνολικά, κέρδισε 23 αυτοκίνητα, ηλεκτρικές σκούπες, τηλεοράσεις, επιτραπέζια παιχνίδια, κονσόλες, ακόμα και ένα ταξίδι στη Λαπωνία και μια πτώση με αλεξίπτωτο.

«Έπρεπε να νοικιάσω βαν για να μαζέψω τα δώρα από το στούντιο και να τα αποθηκεύσω», λέει γελώντας. Δώρισε 40 κιλά γλυκά σε σχολείο και πούλησε ή χάρισε πολλά από τα υπόλοιπα.

«Πλέον, αν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν αγχώνομαι όταν πληρώνω 50 σεντ παραπάνω για ένα επώνυμο προϊόν», λέει ο Émilien, που συνεχίζει να ζει λιτά, όπως πριν.

«Δεν είχε ποτέ να κάνει με τα δώρα», εξομολογείται στην Guardian. «Ο στόχος μου ήταν πάντα να απαντώ σε ερωτήσεις. Αυτό αγαπώ. Έχει να κάνει με το πάθος μου για τα κουίζ».

«Άρχισα να βλέπω και να ξαναβλέπω επαναλήψεις τηλεοπτικών κουίζ ξανά και ξανά», θυμάται ο ίδιος. «Μου άρεσε πολύ. Παρατήρησα ότι μερικές ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν και είχα ήδη μάθει τις απαντήσεις απέξω. Σκέφτηκα, αν συνεχίσω να παρακολουθώ, θα μάθω ακόμα περισσότερες απαντήσεις -και ήταν σαν να δημιουργείται μια χιονοστιβάδα».

Αυτή την περίοδο, ο Émilien κάνει ένα διάλειμμα πριν ενδεχομένως συνεχίσει τις σπουδές του στην ιστορία. Παράλληλα, συμμετέχει σε διαδικτυακές συναντήσεις γενικών γνώσεων και εξετάζει το σενάριο να χτίσει ένα μέλλον ως quiz streamer ή δημιουργός ερωτήσεων.

Το βίντεο με το φινάλε του Emilien:

