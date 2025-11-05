Το σώμα σας χρειάζεται αυτό πριν τον ύπνο αλλά λίγοι το γνωρίζουν

Αυτό το μικρό καθημερινό τελετουργικό έχει επιστημονική βάση και μπορεί να βελτιώσει τόσο την ποιότητα του ύπνου όσο και τη γενική ευεξία.

Ένα πλήρες πεντάλεπτο πρόγραμμα διατάσεων πριν τον ύπνο προσφέρει έναν απλό τρόπο να χαλαρώσει το σώμα, να απελευθερώσει την ένταση και να προετοιμάσει το μυαλό για έναν πραγματικά ξεκούραστο ύπνο.

Αυτό το μικρό καθημερινό τελετουργικό έχει επιστημονική βάση και μπορεί να βελτιώσει τόσο την ποιότητα του ύπνου όσο και τη γενική ευεξία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr