H AGON by AOC παρουσίασε τις νέας γενιάς οθόνες gaming με τεχνολογία QD-OLED

Οι AOC GAMING Q27G4ZDR και Q27G4SDR προσφέρουν επιδόσεις 240 Hz και 360 Hz QD-OLED με κομψή σχεδίαση G4

Η AGON by AOC ανακοίνωσε τις πρώτες οθόνες QD-OLED στη σειρά AOC GAMING, καθιστώντας την κορυφαία τεχνολογία OLED προσιτή στους mainstream ανταγωνιστικούς παίκτες. Οι 27 ιντσών (26,5 ίντσες / 67,3 cm) οθόνες AOC GAMING Q27G4ZDR και Q27G4SDR φέρνουν τους στιγμιαίους χρόνους απόκρισης και την ανώτερη αντίθεση των πάνελ QD-OLED στην κατηγορία των entry-level gaming οθονών, με ρυθμούς ανανέωσης 240 Hz και 360 Hz, αντίστοιχα. Και οι δύο οθόνες 27 ιντσών επιδεικνύουν την πιο πρόσφατη σχεδιαστική γλώσσα της σειράς G4 με καθαρή, διακριτική αισθητική και προσφέρουν επαγγελματική απόδοση σε πρωτοποριακή τιμολόγηση.

Τα Q27G4ZDR και Q27G4SDR αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο ως οι πρώτες οθόνες QD-OLED στο χαρτοφυλάκιο της AOC GAMING, το οποίο αποτελεί την πιο προσιτή κατηγορία gaming της AGON by AOC. Αυτές οι οθόνες προσφέρουν τα ίδια βασικά πλεονεκτήματα OLED που υπάρχουν και στις premium οθόνες - σχεδόν άπειροι λόγοι αντίθεσης, εξαιρετική γκάμα χρωμάτων με κάλυψη 147,6% sRGB και ακρίβεια 99,1% DCI-P3, καθώς και ανάλυση QHD (2560x1440) με 110,84 pixels ανά ίντσα. Το πάνελ βάθους 10-bit παρέχει 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα για ομαλές διαβαθμίσεις και ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν δυνατότητες HDR - το Q27G4ZDR υποστηρίζει HDR10, ενώ το Q27G4SDR διαθέτει πιστοποίηση VESA DisplayHDR True Black 400 - διασφαλίζοντας ευκρινείς φωτεινές και σκοτεινές περιοχές με λεπτομέρεια που βοηθά τους ανταγωνιστικούς παίκτες να διαβάζουν αποτελεσματικά τα περιβάλλοντα των παιχνιδιών.

Όπως όλες οι οθόνες OLED της σειράς AGON by AOC, και τα δύο μοντέλα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες λειτουργίες OLED Care και καλύπτονται από εγγύηση 3 ετών που καλύπτει το φαινόμενο burn-in, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτή η κορυφαία στον κλάδο εγγύηση προσφέρει απόλυτη σιγουριά για την premium τεχνολογία OLED σε προσιτή τιμή.

Η Q27G4ZDR στα 240 Hz προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ομαλότητας ανταγωνιστικής επίδοσης και οπτικής ποιότητας, ενώ η Q27G4SDR αυξάνει τους ρυθμούς ανανέωσης στα 360 Hz για παίκτες που απαιτούν το μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και οι δύο οθόνες επιτυγχάνουν χρόνους απόκρισης 0,03 ms GtG, που δίνουν στην τεχνολογία OLED υπεροχή στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, εξαλείφοντας σχεδόν εντελώς το φαινόμενο ghosting και τη θόλωση κίνησης, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ταχύτερων ακολουθιών δράσης. Η τεχνολογία Adaptive-Sync με πιστοποίηση NVIDIA G-SYNC Compatible εξαλείφει το “σκίσιμο” της οθόνης σε μεταβλητούς ρυθμούς καρέ, εξασφαλίζοντας ομαλό gameplay σε οποιονδήποτε ρυθμό.

Η Q27G4ZDR υποστηρίζει HDR10 με φωτεινότητα 400 cd/m² (APL 10%) και λόγο αντίθεσης 1,5M:1, ενώ η Q27G4SDR διαθέτει πιστοποίηση VESA DisplayHDR True Black 400 με μέγιστη φωτεινότητα 1000 cd/m² (APL 3%) για βελτιωμένο οπτικό βάθος. Αυτή η ανώτερη υλοποίηση HDR αναδεικνύει τις λεπτομέρειες τόσο στις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές σκηνές, δημιουργώντας πιο καθηλωτικά περιβάλλοντα παιχνιδιού. Η μελλοντική συνδεσιμότητα είναι εξασφαλισμένη με διπλές θύρες HDMI 2.1 και DisplayPort 1.4, που υποστηρίζουν τις πιο πρόσφατες κάρτες γραφικών και τις κονσόλες επόμενης γενιάς. Οι διανομείς USB 3.2 με θύρες γρήγορης φόρτισης διατηρούν τα περιφερειακά gaming συνδεδεμένα και τροφοδοτούμενα. Η συμβατότητα με κονσόλες περιλαμβάνει υποστήριξη QHD @ 120 Hz για PlayStation 5 και Xbox Series X και S.

Και οι δύο οθόνες περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες λειτουργίες gaming που έχουν σχεδιαστεί για πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Το Shadow Control βελτιώνει την ορατότητα σε σκοτεινές περιοχές του παιχνιδιού, το Game Color βελτιστοποιεί τον κορεσμό για καλύτερη οπτική σαφήνεια και οι προσαρμόσιμες λειτουργίες gaming παρέχουν βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις για διαφορετικά είδη παιχνιδιών. Η λειτουργία Low Input Lag εξασφαλίζει ότι κάθε εντολή μεταφράζεται άμεσα σε δράση στην οθόνη. Η λειτουργία Anti-Blue Light και η τεχνολογία Flicker-Free εξασφαλίζουν άνετες παρατεταμένες συνεδρίες gaming.

Και οι δύο οθόνες φέρουν την τελευταία γλώσσα σχεδιασμού της σειράς G4, με έμφαση στις καθαρές και λεπτές γραμμές, που συμπληρώνει διάφορα περιβάλλοντα παιχνιδιού. Η διακριτική αισθητική προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε πιο επιθετικές σχεδιάσεις gaming, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική αριστεία που απαιτούν οι ανταγωνιστικοί παίκτες. Οι τρεις πλευρές χωρίς πλαίσιο μεγιστοποιούν την επιφάνεια της οθόνης, ενώ το ματ μαύρο φινίρισμα με τις υφές του προσδίδει μια εκλεπτυσμένη αισθητική στον εξοπλισμό για παιχνίδι. Οι πλήρως εργονομικές βάσεις παρέχουν ρύθμιση ύψους 130 mm μαζί με πλήρη λειτουργικότητα κλίσης, κάθετης και οριζόντιας περιστροφής, για βέλτιστες γωνίες θέασης. Η συμβατότητα στήριξης VESA 100x100 δίνει ευελιξία στις διαμορφώσεις με πολλαπλές οθόνες, ενώ το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης καλωδίων διατηρεί την τάξη στην οργάνωση του γραφείου.

Το λογισμικό G-Menu επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των προφίλ παιχνιδιού και των ρυθμίσεων οθόνης, ενώ η λειτουργικότητα PiP/PbP υποστηρίζει σενάρια πολλαπλών εργασιών. Και οι δύο οθόνες περιλαμβάνουν καλώδια HDMI και DisplayPort 1,8 μέτρων υψηλής ποιότητας στη συσκευασία για άμεση εγκατάσταση. Οι Q27G4ZDR και Q27G4SDR θέτουν νέα πρότυπα καινοτομιας στην τεχνολογία παιχνιδιών επόμενης γενιάς, φέρνοντας τη στιγμιαία χρονική απόκριση και την ανώτερη οπτική ποιότητα του QD-OLED στη mainstream κατηγορία AOC GAMING. Η καθαρή σχεδιαστική αισθητική G4 προσφέρει ευελιξία στην εγκατάσταση, ενώ η πρωτοποριακή τιμολόγηση καθιστά το παιχνίδι με OLED ευρύτερα προσιτό στους ανταγωνιστικούς παίκτες.

Οι AOC GAMING Q27G4ZDR και Q27G4SDR θα είναι διαθέσιμες από τα μέσα Νοεμβρίου 2025 σε προτεινόμενες τιμές λιανικής 399,00 € και 549,00 €, αντίστοιχα.