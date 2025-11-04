Πρόωρο τέλος στη συνεργασία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Σαουδικής Αραβίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες eSports

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Σαουδική Αραβία δεν συμφώνησαν τελικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες eSports.

Τα σχέδια για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports στη Σαουδική Αραβία ακυρώθηκαν μετά από μόλις ένα χρόνο συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) και της Σαουδαραβικής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής (SOPC). Η αρχική συμφωνία των 12 ετών που είχε ανακοινωθεί πριν από έναν χρόνο έληξε πρόωρα, καθώς τα δύο μέρη αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες στην ανάπτυξη των φιλοδοξιών τους για τα eSports.

Η ΔΟΕ επισημαίνει ότι θα αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες eSports, με στόχο να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες του Ολυμπιακού Κινήματος και να εξαπλώσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτοί οι Αγώνες σε ευρύτερο κοινό, επιδιώκοντας τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων το συντομότερο δυνατό.

Από την άλλη πλευρά, η Esports World Cup Federation (EWCF) της Σαουδικής Αραβίας δηλώνει ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα τα σχέδιά της, επικεντρώνοντας στην επιτυχία του Esports World Cup, του μεγαλύτερου φεστιβάλ gaming και esports παγκοσμίως, και στην διοργάνωση του πρώτου Esports Nations Cup τον Νοέμβριο του 2026, ένα γεγονός που προάγει τον ανταγωνισμό και τη σύνδεση της κοινότητας.

Η Σαουδική Αραβία, μέσω του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων (PIF), έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, συμμετέχοντας σε εταιρείες όπως η Take-Two, η Nintendo και πρόσφατα συμφωνώντας για τον έλεγχο της Electronic Arts, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής του Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τον περιορισμό της εξάρτησης της χώρας από τα έσοδα από το πετρέλαιο.

Συνολικά, η απόφαση αυτή του ΔΟΕ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια ενοποίησης του παραδοσιακού αθλητισμού με τον κόσμο των esports, ενώ ταυτόχρονα η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και να ενισχύει τη θέση της ως σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια σκηνή των ηλεκτρονικών αθλημάτων.