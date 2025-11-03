Μηχανικός αποκαλύπτει: Το χρώμα του αυτοκινήτου σου αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου

Ο μηχανικός Χουάν Χοσέ Εμπενέζερ, μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, εξήγησε ότι η επιλογή του χρώματος δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική ή την άνεση, αλλά και με την ενεργειακή απόδοση του οχήματος

Το χρώμα ενός αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάζει περισσότερο την κατανάλωση καυσίμου απ’ όσο φαντάζονται οι περισσότεροι οδηγοί.

Ο μηχανικός Χουάν Χοσέ Εμπενέζερ, μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, εξήγησε ότι η επιλογή του χρώματος δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική ή την άνεση, αλλά και με την ενεργειακή απόδοση του οχήματος.

