Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «νούμερο ένα εχθρός» του Ισραήλ
Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ έχει σκοτώσει ή εξουδετερώσει τους ηγέτες των πιο ισχυρών εχθρών του: της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να εξουδετερώσει έναν, του οποίου η αμείλικτη αντίσταση τον έχει καταστήσει, στα μάτια των υποστηρικτών του, τον τελευταίο ηγέτη που εξακολουθεί να μάχεται στη Μέση Ανατολή.
Μικροσκοπικός και ήπιος, ο Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι έχει επιβιώσει από αδιάκοπες επιθέσεις του Ισραήλ, των ΗΠΑ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων καθώς κρύβεται σε σπηλιές και δεν εμφανίζεται ποτέ δημόσια, ενώ παράλληλα βασίζεται στην υποστήριξη του Ιράν για να διατηρήσει το ανταρτικό του κίνημα στην εξουσία στην Υεμένη.
