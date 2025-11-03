Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «νούμερο ένα εχθρός» του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τους βασικούς εχθρούς του στο Ιράν, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο,εξουδετερώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Όλους εκτός από τον αρχηγό των Χούθι, Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι, έναν ή εμμονικό με την μυστικότητα, του οποίου οι οπαδοί πιστεύουν ότι είναι χρισμένος από τον Θεό.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ έχει σκοτώσει ή εξουδετερώσει τους ηγέτες των πιο ισχυρών εχθρών του: της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να εξουδετερώσει έναν, του οποίου η αμείλικτη αντίσταση τον έχει καταστήσει, στα μάτια των υποστηρικτών του, τον τελευταίο ηγέτη που εξακολουθεί να μάχεται στη Μέση Ανατολή.

Μικροσκοπικός και ήπιος, ο Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι έχει επιβιώσει από αδιάκοπες επιθέσεις του Ισραήλ, των ΗΠΑ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων καθώς κρύβεται σε σπηλιές και δεν εμφανίζεται ποτέ δημόσια, ενώ παράλληλα βασίζεται στην υποστήριξη του Ιράν για να διατηρήσει το ανταρτικό του κίνημα στην εξουσία στην Υεμένη.

