Κίλι Σφακιανάκη: Η γνωριμία με τον Νότη, τα δίδυμα και ο ξαφνικός θάνατος

Τι έλεγε ο Νότης Σφακιανάκης για τη γνωριμία με τη σύζυγό του.

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι η οποία σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το ρεπορτάζ του «Πρωινού» έπασχε από Πάρκινσον.

Όπως μεταφέρθηκε στον αέρα της εκπομπής, η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας με ασθενοφόρο «άπνοη» και «άσφυγμη» όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα στη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή κάνουν λόγο για έναν ξαφνικό θάνατο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr