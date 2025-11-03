Το αιώνιο μυστήριο του Φθινοπώρου: Γιατί τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν χρώμα

Η επιστήμη πίσω από τα κόκκινα και κίτρινα φύλλα - Γιατί η Βόρεια Αμερική έχει πιο ζωηρό χρώμα και πώς η κλιματική αλλαγή «ξεθωριάζει» το τοπίο

Οι λαμπερές αποχρώσεις του Φθινοπώρου – από το χρυσαφί κίτρινο μέχρι το φλογερό κόκκινο – μεταμορφώνουν τα τοπία, προσελκύοντας εκατομμύρια τουρίστες ανά τον κόσμο. Ωστόσο, παρά τη μαζική προσοχή, το γιατί τα φυλλοβόλα δέντρα ανέπτυξαν αυτά τα έντονα χρώματα παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά και άλυτα μυστήρια της εξελικτικής βιολογίας.

Ενώ η χημεία πίσω από την αλλαγή των χρωμάτων είναι γνωστή – η απώλεια χλωροφύλλης αποκαλύπτει τα κίτρινα καροτενοειδή, ενώ η παραγωγή ανθοκυανινών δίνει το κόκκινο και το μοβ – οι επιστήμονες διαφωνούν εδώ και δεκαετίες για την εξελικτική χρησιμότητα αυτής της θεαματικής μεταμόρφωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr