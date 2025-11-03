Φήμη: στις 25 Φεβρουαρίου τα αποκαλυπτήρια για το Samsung Galaxy S26 μέσω Unpacked event

Η Samsung αναμένεται να παρουσιάσει τα Samsung Galaxy S26 στα τέλη Φεβρουαρίου

Η Samsung φαίνεται πως έχει ορίσει την 25η Φεβρουαρίου του 2026 για το μεγάλο Unpacked event, όπου θα παρουσιάσει τη νέα σειρά Galaxy S26. Όπως αναφέρουν οι νεότερες φήμες, η εκδήλωση θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, μία πόλη που αποτελεί παγκόσμιο κέντρο της τεχνητής νοημοσύνης, και η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία.

Η Samsung προτίθεται να χρησιμοποιήσει το γεγονός για να αναδείξει τη νέα της στρατηγική γύρω από την κατηγορία των «AI smartphones», επιδιώκοντας να φέρει στην αγορά συσκευές με εξελιγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου τα Unpacked events πραγματοποιούνταν στα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου, η Samsung επέλεξε μεταγενέστερη ημερομηνία στα τέλη Φεβρουαρίου, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο για τις στρατηγικές αλλαγές που έχουν γίνει στη σειρά προϊόντων S26.

Η νέα σειρά θα διατηρήσει τη βασική δομή τριών μοντέλων -Base, Plus, και Ultra- και δεν θα προχωρήσει σε παραλλαγές όπως «Pro» ή «Edge», κάτι που απηχεί και τις παρατηρήσεις της αγοράς μετά την αποτυχία του S25 Edge να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Galaxy S26 αναμένεται να ενσωματώσει νέα εσωτερικά εξαρτήματα που θα υποστηρίζουν τις προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μοντέλο Ultra θα υιοθετήσει τον νέο επεξεργαστή Exynos 2600 της Samsung, ο οποίος όμως θα διατεθεί μόνο σε επιλεγμένες αγορές, ενώ στα υπόλοιπα μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν με το Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το Galaxy S22 που το κορυφαίο μοντέλο Ultra θα φέρει επεξεργαστή Exynos.

Αν και παλαιότερα υπήρχαν αμφιβολίες για τις επιδόσεις του Exynos 2600, τα πρόσφατα benchmark tests δείχνουν ότι πρόκειται για έναν ισχυρό επεξεργαστή, ο οποίος διακρίνεται ιδιαίτερα στην απόδοση του Neural Processing Unit (NPU) για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης εντός της συσκευής. Αυτές οι δυνατότητες είναι ζωτικής σημασίας για τις φιλόδοξες AI λειτουργίες που σχεδιάζει να προσφέρει η Samsung με τη νέα σειρά Galaxy S26, ενισχύοντας την εμπειρία χρήσης με προηγμένη τεχνολογία AI.