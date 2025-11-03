Νέα χρώματα θα φέρει το iPhone 18 Pro στην αγορά της Apple

Τι αναμένεται να αλλάξει στα iPhone 18 Pro

Το iPhone 18 Pro -που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026- φαίνεται πως θα προσφέρει νέες, πλούσιες και ζεστές επιλογές χρωμάτων, σύμφωνα με γνωστό leaker. Οι χρωματικές επιλογές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν το καφέ, το μωβ και το μπορντό, χρώματα που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ ξανά σε συσκευή της Apple μέχρι σήμερα.

Το καφέ χρώμα θα είναι «βαθύ» και γήινο, και θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική του χρυσού που είχε το iPhone XS ή του «Desert Titanium» που έχει το iPhone 16 Pro. Η απόχρωση μπορντό συνδυάζει βαθύ κόκκινο με καφέ ή μωβ τόνους, δημιουργώντας ένα πιο σκούρο, «κρασοειδές» χρώμα, ενώ το μωβ είναι ανάμεσα στο κόκκινο και το μπλε και, όταν σκουραίνει, αποκτά πιο ζεστό τόνο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιλογή μαύρου χρώματος για το iPhone 18 Pro, όπως συνέβη ήδη με το iPhone 17 Pro που κυκλοφορεί μόνο σε ασημί, βαθύ μπλε και πορτοκαλί. Τεχνικά, το iPhone 18 Pro αναμένεται να ενσωματώσει τον νέο επεξεργαστή A20, κατασκευασμένο με τη διαδικασία 2nm της TSMC, κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα, το modem C2, μία απλοποιημένη λειτουργία Camera Control, μεταξύ άλλων βελτιώσεων που θα το φέρουν σε κορυφαίο επίπεδο απόδοσης και φωτογραφικών δυνατοτήτων.

Αυτές οι νέες επιλογές χρωμάτων και οι τεχνικές αναβαθμίσεις προσθέτουν μια φρέσκια και εκλεπτυσμένη αισθητική στο νέο μοντέλο της Apple, ενισχύοντας την καινοτομία και την ελκυστικότητα της συσκευής στην αγορά του 2026.