Η Xiaomi παρουσίασε για έξυπνα γυαλιά Mijia και τα Redmi Buds 8 Lite

Έρχονται τα Mijia Smart Glasses και τα Redmi Buds 8 Lite

Η Xiaomi παρουσίασε τα Mijia Smart Audio Glasses και τα Redmi Buds 8 Lite στο πλαίσιο ευρωπαϊκού event της σειράς Redmi Note 15, επεκτείνοντας τα smart wearables με προϊόντα για ήχο και συνδεσιμότητα.

Τα Mijia Smart Audio Glasses μοιάζουν με κανονικά γυαλιά, ενσωματώνουν διπλά ηχεία και τετραπλά μικρόφωνα για χρήση σαν αληθινά earbuds, με εντολές επαφής στα πλαϊνά για playback, ήχο, πρόσβαση στον φωνητικό βοηθό, κλήσεις και εγγραφή συναντήσεων σε πραγματικό χρόνο με το πάτημα ενός σημείο, συν μείωση θορύβου από τον αέρα και privacy mode.

Θα διατεθούν σε Brownline και Pilot-Style στα €179, Titanium στα €199, με IP54, Bluetooth 5.4, δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε δύο συσκευές, διπλή μπαταρία 114mAh για 13 ώρες ακρόασης/9 ώρες κλήσεων και μαγνητικό φορτιστή USB-C.

Τα Redmi Buds 8 Lite από την άλλη, είναι τα νέα budget TWS earbuds με drivers τιτανίου 12.4 χιλιοστών, Bluetooth 5.4, AAC/SBC codecs, app με 5 προφίλ ήχου και custom EQ και hybrid ANC έως 42dB.

Θα προσφέρουν 8 ώρες playback από τα ακουστικά (36 μαζί με την ενέργεια που τους παρέχει η θήκη), σε μαύρο, άσπρο, μπλε χρώματα και είναι ιδανικά για value-for-money ακρόαση και ακύρωση θορύβου.