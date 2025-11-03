Η αποσυναργμολόγηση του νέου iPad Pro δείχνει πόσο δύσκολο είναι να επισκευαστεί (video)

Τι πρόβλημα υπάρχει με το νέο iPad Pro 2025 με M5.

Η αποσυναρμολόγηση του νέου iPad Pro 2025 με το M5 chip αποκαλύπτει πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση στα εσωτερικά του εξαρτήματα, ειδικά για όσους ενδιαφέρονται για την επισκευή. Το μοντέλο που εξετάστηκε από το κανάλι iFixit είναι το 13 ιντσών, το οποίο έχει πάχος μόλις 5.1 χιλιοστά, γεγονός που καθιστά την κατασκευή του πολύ συμπαγής και απαιτητική στη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων.

Η λεπτότητα αυτή προσθέτει περιπλοκές στην επισκευή, καθώς κάθε στοιχείο πρέπει να τοποθετηθεί με εξαιρετική ακρίβεια και η οθόνη είναι στερεωμένη άμεσα πάνω στα εσωτερικά μέρη. Η μοναδική είσοδος για να ανοίξει συντηρητικά η συσκευή είναι μέσω της αφαίρεσης της οθόνης, κάτι που δεν είναι εύκολο καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σπάσει κατά τη διαδικασία.

Παρά την δυσκολία, η Apple παρέχει οδηγίες επισκευής και διαθέτει τα απαραίτητα ανταλλακτικά, γεγονός που διευκολύνει αρκετά τους επαγγελματίες τεχνικούς μόλις ξεπεραστεί το αρχικό στάδιο της αφαίρεσης της οθόνης. Μόλις αφαιρεθεί η οθόνη, η προσέγγιση στα υπόλοιπα εξαρτήματα γίνεται πολύ πιο εύκολη. Για την αφαίρεση της μπαταρίας υπάρχουν δέκα ειδικές ταινίες που πρέπει να τραβηχτούν προσεκτικά.

Η θύρα USB-C που χρησιμοποιεί το iPad είναι εύκολα προσβάσιμη και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς περιττές δυσκολίες. Η κύρια πλακέτα απαιτεί την αφαίρεση αρκετών βιδών, ενώ ταυτόχρονα η πρόσβαση στις κάμερες γίνεται μόνο αφού έχουν αφαιρεθεί αυτές οι βίδες. Οι περισσότερες βίδες που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό είναι τύπου JIS, δηλαδή με τριγωνικό μοτίβο, αλλά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.

Συνολικά, η βαθμολογία επισκευασιμότητας που έλαβε το iPad Pro 2025 από την ομάδα της iFixit είναι 5 στα 10, όπου το 0 αντιστοιχεί σε πολύ δύσκολη επισκευή και το 10 στην καλύτερη δυνατή.