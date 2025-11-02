«Έβαλε ρήτρα για το βάρος της γυναίκας του»: Δικηγόρος αποκαλύπτει τις πιο τρελές προγαμιαίες συμφωνίες

Ο γνωστός δικηγόρος διαζυγίων, Τζέιμς Σέξτον, αποκαλύπτει τις πιο απίστευτες ρήτρες που έχει δει σε προγαμιαία συμβόλαια - από ποινές για αύξηση βάρους μέχρι απαγορεύσεις… για μούσι.

Ο γνωστός δικηγόρος διαζυγίων Τζέιμς Σέξτον έχει δει πολλά στα 20 χρόνια καριέρας του, αλλά ορισμένα προγαμιαία συμβόλαια ξεπερνούν κάθε φαντασία. Όπως αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή του, υπήρξαν φορές που κυριολεκτικά... του έπεσε το σαγόνι.

Μιλώντας στο LADbible, ο Νεοϋορκέζος νομικός εξήγησε πως, αν και οι περισσότεροι παντρεμένοι προτιμούν να αποφεύγουν τις “σκληρές κουβέντες” για περιουσιακά πριν τον γάμο, η πραγματικότητα τούς διαψεύδει. «Κάθε ζευγάρι έχει προγαμιαίο συμβόλαιο - είτε το έχει γράψει μόνο του είτε το έχει γράψει η κυβέρνηση μέσω του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πιο σοκαριστική ρήτρα που έχω δει ποτέ»

Ανάμεσα στις εκατοντάδες συμφωνίες που έχει διαχειριστεί, μία ξεχώρισε για όλους τους λάθος λόγους. Ένας πελάτης του ήθελε να συμπεριλάβει ρήτρα που όριζε ότι για κάθε 10 κιλά που θα έπαιρνε η σύζυγός του, εκείνος θα δικαιούταν επιπλέον διατροφή ύψους 10.000 δολαρίων τον μήνα.

«Ήταν το πιο απίστευτο πράγμα που έχω δει ποτέ», ανέφερε ο Σέξτον. «Κι όμως, εκείνη συμφώνησε. Μου είπε απλώς “φαίνεται δίκαιο”». Ο δικηγόρος σχολίασε μεν πως υπήρχε «κάποια δόση ειλικρίνειας» στη ρήτρα -αφού ο σύζυγος ήθελε να της δώσει κίνητρο για να διατηρείται σε φόρμα- αλλά τόνισε ότι επρόκειτο για «την πιο άξεστη και αμήχανη πρόβλεψη» που έχει συναντήσει ποτέ σε έγγραφο γάμου.

Οι πιο παράξενες απαιτήσεις των ζευγαριών

Ο Σέξτον, που χρεώνει περίπου 850 δολάρια την ώρα για τις υπηρεσίες του, εξήγησε ότι έχει δει κάθε είδους «δημιουργικές» ρήτρες - από όρους που καθορίζουν πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να έχουν σεξουαλικές επαφές, μέχρι απαγορεύσεις για... μουστάκια και γένια.

«Μία γυναίκα ζήτησε να γραφτεί στο συμβόλαιο πως ο σύζυγός της δεν θα επιτρέπεται να αφήσει μούσι. Αν το έκανε, θα πλήρωνε ποινή σε περίπτωση διαζυγίου», αποκάλυψε με χιούμορ.

«Τα περισσότερα δεν εφαρμόζονται ποτέ»

Παρά την περιέργεια που προκαλούν τέτοιες ιστορίες, ο έμπειρος νομικός διευκρινίζει ότι οι περισσότερες από αυτές τις «εξωφρενικές» ρήτρες είναι νομικά ανεφάρμοστες. «Στην πράξη, τέτοιοι όροι υπάρχουν κυρίως για να κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν ασφάλεια, όχι για να σταθούν στο δικαστήριο», λέει.

Κλείνοντας, ο Σέξτον έδωσε τη δική του πιο ρεαλιστική συμβουλή για τους μελλόνυμφους: «Ο γάμος είναι υπόθεση καρδιάς, αλλά το διαζύγιο είναι υπόθεση λογικής. Όσο πιο καθαρά έχετε συμφωνήσει τα πάντα εκ των προτέρων, τόσο πιο ήσυχα θα κοιμάστε και οι δύο».

