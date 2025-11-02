Ο Μίκης, ο Μάνος, η Ελλάδα

Το Hellenic Music Ensemble τιμά τους Μάνο Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη με παγκόσμια περιοδεία το 2026. Οι Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης δίνουν φωνή στη μουσική τους.

Το κείμενο που διαβάζετε δεν ξεκινά από τους Χατζιδάκι, Θεοδωρακη. Η αφετηρία του βρίσκεται στον Νίκο Παπάζογλου. Ο αείμνηστος ασκητής, σχεδόν άγιος, της ελληνικής μουσικής είχε πει σε κάποιον, κάπου, κάποτε ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να ταξιδεύει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας για να διαδώσει το έργο του. Το ταξίδι έχει τη σημασία του, πάντα την είχε, έχει τον κόπο του, τη γλύκα, την πίκρα, την αδυσώπητη ανάγκη του. Και έτσι, οι μουσικοί φορτώνονται όργανα, ρούχα, εισιτήρια, μελωδίες, προσδοκίες, αγωνίες, αλητείες και πάνε! Και ο πηγαιμός τους δείχνει την αλήθεια της πατρίδας τους πέρα από τα τσιμέντα, τα καυσαέρια, τις μεγάλες σκηνές. Στον βράχο, στο χωράφι, στην πλατεία του χωριού, κοντά στις εκκλησίες, στις ρεματιές, στα τσιμέντα και πάλι, στα καφενεία και σε μικρές ή και μεγάλες ανοιχτωσιές ο ταξιδιώτης δημιουργός ανακαλύπτει τη χώρα και η χώρα τον άνθρωπο που έχει δέσει την έμπνευση και τις ευαισθησίες σε μια χορδή, σε μια νότα, σε μια σύνθεση. Και ο Νίκος έγινε μουσικό τοπόσημο και ρίζωσε στην καλλιτεχνική, ποιητική, μελωδική, πατρίδα, χώρα, που έφτιαξαν (και) ο Μάνος και ο Μίκης, ο Μ.Χ, ο Μ.Θ, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτή τη χώρα θα μοιραστούν, μεταφέρουν, σε παγκόσμια περιοδεία οι Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Ένα ελληνικό μουσικό σύνολο, δυο φωνές, δυο συνθέτες και ο κόσμος όλος!

Πριν εκατό χρόνια και μετά απ’ αυτά

Οι αυθαίρετες μαθηματικές πράξεις (σ.σ συγγνώμη στην επιστήμη) παίρνουν τη σκυτάλη από τον λόγο, όχι όμως και από τις νότες. Λοιπόν… Το 100+100 δεν κάνει 200! Στην περίπτωση των Μ.Χ, Μ.Θ το 100+100 ισούται με το άπειρο! Συνεπώς, 100+100=1+… Εντάξει, σταματάμε εδώ γιατί αγγίζουμε τα όρια της μαθηματικής βλασφημίας. Το εγχείρημα, πάντως, του Hellenic Music Ensemeble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του αναγνωρισμένου συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, βασίζεται σε αυτά τα περίεργα μαθηματικά. Ο χρόνος ένωσε τους δύο στο «πριν», στο «μετά» και στο «πάντα!».

Πριν 100 χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά δύο άτομα. Λίγοι μήνες τους χώριζαν. Και αυτοί, με την περιέργεια, την έμπνευση, την ποίηση (δική τους και των άλλων), το ήθος, το θάρρος και την τόλμη τους έφτιαξαν άλλη μια μουσική Ελλάδα. Ο Χατζιδάκις να στρώνει μουσικά «χαλιά» στην καρδιά και ο Θεοδωράκης στο σώμα-«όπλο». Ο μεγάλος ερωτικός μαζί με τον Ζορμπά τον Έλληνα, τον χορευτή-αγωνιστή, τον παγκόσμιο! Από τις αμμουδιές του Ομήρου ξεκίνησαν και αυτές έδωσαν στον κόσμο. Γιατί όπου γη και πατρίς. Και σε αυτό το αέναο ταξίδι, σε αυτή την περιοδεία που δεν τελειώνει, προστίθενται οι φωνές δύο σπουδαίων σύγχρονων ερμηνευτών: της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη.

Η μουσική θα ταξιδέψει και ο κόσμος θα γυρίσει λίγο πιο όμορφα

Το HME, λοιπόν, οργανώνει παγκόσμια περιοδεία για το 2026 για να τιμήσει τους Μάνο Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη. Η μουσική των δύο συνθετών θα ταξιδέψει-επιστρέψει σε 21 πόλεις και εννιά χώρες. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο «RAI Theater» του Άμστερνταμ. Και ο κόσμος θα γυρίσει λίγο πιο έντονα, λίγο πιο όμορφα και ο στροβιλισμός του θα φανεί-ακουστεί και στη Νέα Υόρκη (Carnegie Hall) και στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ. Ο Πάνος Λιαρόπουλος (καλλιτεχνικός διευθυντής) δηλώνει πως «αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια παγκόσμια γιορτή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ένας φόρος τιμής σε δύο συνθέτες, η μουσική των οποίων εξακολουθεί να συγκινεί και να αντηχεί πέρα από σύνορα».

Η Νατάσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης με προίκα το ήθος, τον σεβασμό, τη γνώση και τις καθαρές φωνές τους θα γίνουν το μέσο για να ακουστούν τα παντοτινά έργα των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη. Μαζί τους θα είναι 21μελής ορχήστρα που θα φροντίσει τους λεπταίσθητους και δυνατούς ήχους, μελωδίες, των δύο σπουδαίων Ελλήνων. Το φιλόδοξο και αναγκαίο εγχείρημα φέρει τη σφραγίδα της «GTP Entertainment» που έχει αναλάβει την παραγωγή. Και οι φωνές, οι μουσικές, θα πάνε σε Άμστερνταμ, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Νυρεμβέργη, Βιέννη, Αμβέρσα, Στουτγκάρδη και όπου χαράσσονται οι γραμμές των οριζόντων.

Οι πρώτες στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας Hellenic Music Ensemble 2026

Ευρώπη

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater

Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall

Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle

Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal



Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και οι στάσεις της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.

INFO

Hellenic Music Ensemble/Παγκόσμια Περιοδεία 2026

Αφιέρωμα στους θρυλικούς συνθέτες Μάνο Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη.

Με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη

Με την ορχήστρα του Hellenic Music Ensemble

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Πάνος Λιαρόπουλος

Εισιτήρια

Άμστερνταμ (10/1) ΕΔΩ

Λονδίνο (11/1) ΕΔΩ

Βρυξέλλες (12/1) ΕΔΩ

Management Νατάσσας Μποφίλιου: Prospero

Management Γιάννη Χαρούλη: Alai

Παραγωγή: GTP Entertainment

Επικοινωνία – προβολή στα Μedia: Zuma Communications



