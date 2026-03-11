Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

Επιμέλεια:  Newsroom
Πέντε παιδιά που χαρακτηρίστηκαν ως τα πιο όμορφα στον κόσμο είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν, με μία περίπτωση να έχει τραγική κατάληξη.

Tα αποκάλεσαν τα ομορφότερα κορίτσια ή αγόρια στον κόσμο, αλλά η ηλικία τους πυροδότησε μία σκληρή κριτική, κυρίως προς τους γονείς για «σεξουαλικοποίηση» των παιδιών τους, αλλά δεν ανέκοψε την παγκόσμια μανία για την αναζήτησή τους.

Το στέμμα του «ομορφότερου παιδιού» άλλαξε αρκετές φορές χέρια και αν σε ορισμένες περιπτώσεις η ιστορία είχε ευτυχισμένο τέλος, σε κάποιες έκρυβε έναν βαρύ σταυρό με οδυνηρή κατάληξη.

Ο ηθοποιός Μπιόρν Άντερσεν, είδωλο σε ηλικία μόλις 15 ετών - υπέστη μια τραγική μοίρα.

