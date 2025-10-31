Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές: Πότε σταμάτησαν

Ποιο έτος γινόταν μία πυρηνική δοκιμή σχεδόν κάθε δύο ημέρες.

Επιστροφή στις δοκιμές πυρηνικών όπλων ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τρεις δεκαετίες έπειτα από τον τερματισμό της πρακτικής που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η πολιτική για τα πυρηνικά όπλα, που κάποτε θεωρούνταν «λείψανο» του Ψυχρού Πολέμου επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες ατομικές απειλές τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς την Ευρώπη από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ποια χώρα όμως έχει κάνει τις περισσότερες δοκιμές πυρηνικών όπλων και πότε σταμάτησαν;

