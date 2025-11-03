Η Under Armour αλλάζει τους κανόνες με τη νέα σειρά UA HALO

Η Under Armour εισέρχεται σε μια νέα εποχή υποδημάτων με την κυκλοφορία της σειράς UA HALO, μιας συλλογής που επαναπροσδιορίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του brand.

Τρία ξεχωριστά μοντέλα - Halo Racer, Halo Runner και Halo Trainer, το καθένα με δικό του σκοπό αλλά κοινό DNA: συμμετρία, ισορροπία, αρμονία.

Η συλλογή ακολουθεί τον ρυθμό σου

Κάθε στοιχείο της είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αρμονικά και να προσαρμόζεται με ευκολία τόσο στις απαιτητικές προπονήσεις όσο και στις χαλαρές στιγμές κίνησης στην πόλη.

Ο σχεδιασμός που αλλάζει τους κανόνες

Η πιο εντυπωσιακή καινοτομία βρίσκεται στο ίδιο το λογότυπο της μάρκας. Για πρώτη φορά, το εμβληματικό διπλό τόξο δεν λειτουργεί μόνο ως σύμβολο ταυτότητας, αλλά ενσωματώνεται δομικά στο παπούτσι, παρέχοντας σταθερότητα, υποστήριξη και ισορροπία σε κάθε κίνηση. Παράλληλα, το UA HOVR superfoam προσφέρει ισχυρή επιστροφή ενέργειας και εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών, εξασφαλίζοντας κορυφαία αίσθηση άνεσης και απόδοσης.

Το νέο “must-have”

Το UA HALO Runner έχει ήδη κερδίσει τον τίτλο του must-have item της σεζόν. Ένα hybrid παπούτσι που αποτελεί τον καθημερινό σου σύμμαχο - από την προπόνησή σου, μέχρι τις πιο cool lifestyle εμφανίσεις στην πόλη. Η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την αισθητική του design, το καθιστά το sneaker που αποδεικνύει ότι η απόδοση μπορεί να έχει χαρακτήρα.

Από τον χώρο της τέχνης και της μουσικής, διάσημες περσόνες όπως η Martina Stoessel (Tini) επιλέγουν τη συλλογή UA HALO για τις street & lifestyle εμφανίσεις τους, δείχνοντας πώς η Under Armour γεφυρώνει τον κόσμο του performance με εκείνον του lifestyle.

Γνώρισε όλη την συλλογή - Τρία μοντέλα, μία φιλοσοφία:

UA HALO RACER - Ένα high-performance παπούτσι κατάλληλο για μεγάλες και απαιτητικές αποστάσεις. Σχεδιασμένο με design ιδανικό να στηρίξει τις lifestyle εμφανίσεις σου.

UA HALO RUNNER - Ένα hybrid παπούτσι που κινείται με άνεση από την προπόνηση μέχρι τις πιο sport-style εμφανίσεις σου. Ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε τεχνολογία και street αισθητική, δείχνοντας ότι το performance μπορεί να είναι και fashion statement.

UA HALO TRAINER - Το κορυφαίο training παπούτσι της Under Armour, με απόλυτη εφαρμογή και σταθερότητα έτοιμο να ανταποκριθεί στις πιο απαιτητικές προπονήσεις, αλλά και να υποστηρίξει κάθε στιγμή της ημέρας σου.

Ανακάλυψέ την συλλογή σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα, στα Under Armour Brand Houses και online στο https://www.underarmour.gr/halo.