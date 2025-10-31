Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet

Η εγκληματική συμμορία του Λούβρου προσπάθησε να πουλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα στο Darknet, ισχυρίζεται ισραηλινή εταιρεία, επιρρίπτοντας ευθύνες στην ηγεσία του Μουσείου οτι αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί της «από εγωισμό» και «έχασε την ευκαιρία να ανακτήσει τους θησαυρούς.

Δώδεκα ημέρες μετά από την ιστορική ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, μια ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας δήλωσε ότι οι δράστες πίσω από την κλοπή επικοινώνησαν μαζί της, ζητώντας της να διαπραγματευτούν κρυφά για την πώληση των κλεμμένων κομματιών μέσω του darknet. Η CGI Group είναι μια ισραηλινή εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής ευφυΐας, στρατηγικών συμβουλών και ασφάλειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr