Οι Typhus στο Gazzetta πριν το Live τους: «Βραδιά αφιερωμένη στο νέο μας δίσκο, απωθημένο να βγάλουμε βινύλιο»

Oι Typhus ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή του Piraeus Club Academy μαζί με τους Biocancer, τους Serpent Lord και του Eternal το Σάββατο 8 Νοεμβρίου για να γιορτάσουν on stage την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου με τίτλο Fate Weaver και το Gazzetta μίλησε μαζί τους.

Πριν από αυτό το Live των Typhus μιλήσαμε με τον Kostas Korg (μπάσο και φωνητικά) ο οποίος μας είπε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τους Έλληνες metallers. Δείτε πιο κάτω τα όσα είπε στο Gazzetta.

- Στις 10/10 κυκλοφόρησε το Fate Weaver από τη Sleaszy Rider; Πώς αισθάνεσθε και ποια η υποδοχή του έως τώρα;

Αρχικά να πούμε ότι έχουμε λάβει πολύ ενθαρρυντικά σχόλια έως τώρα. Βλέπουμε ότι άρεσε σε πολύ κόσμο και αν θες, αυτό είναι και μια δικαίωση για εμάς, δεδομένου όλου του ρίσκου που πήραμε με την αλλαγή και του ύφους και του γενικότερου στυλ του σχήματος από τον προηγούμενο δίσκο μας. Σαφέστατα είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για το νέο υλικό και αναμένουμε να παρουσιαστεί στον κόσμο στις επερχόμενες συναυλίες μας, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και το live feedback και τι θα είναι.

- Τι πραγματεύονται οι στίχοι του νέου δίσκου;

Οι στίχοι, όπως και στον πρώτο δίσκο μας ''Mass Produced Perfection'', στρέφονται γύρω από σκοτεινές πτυχές του ανθρώπινου μυαλού, αλλά από μια κάπως διαφορετική σκοπιά. Ουσιαστικά αυτό που δοκιμάσαμε στον νέο μας δίσκο ''Fate Weaver'', είναι ότι η γενικότερη έμπνευση για τη θεματολογία και τους στίχους, πηγάζει από ταινίες, βιβλία μέχρι και παιχνίδια στην κατηγορία fantasy. Οπότε δοκιμάσαμε να δημιουργήσουμε κατά κάποιο τρόπο ιστορίες εμπνευσμένες από τα παραπάνω μεν, που όμως είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πραγματικότητα, παραλληλισμένες με θέματα όπως η καταπίεση, η αυτοτιμωρία, η ψυχική παρακμή κλπ.

- Στις 8 Νοεμβρίου θα ανεβείτε στη σκηνή του Piraeus Academy Club με εκλεκτούς καλεσμένους. Τι θα ζήσουμε εκείνο το βράδυ1

Η 8η Νοεμβρίου, όπως έχει ανακοινωθεί, θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στο νέο δίσκο, που όπως είναι λογικό, θα έχει την τιμητική του στο setlist. Λόγω του παραπάνω χρόνου που θα έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, πιστεύουμε θα είναι εφικτό να παρουσιαστεί ο νέος δίσκος όπως του αρμόζει. Εκτός από εμάς όμως, θα παίζουν και οι φίλοι μας Bio-Cancer, οι οποίοι γιορτάζουν τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του 2ου δίσκου τους ''Tormenting the Innocent'', το οποίο αποτελεί και προσωπικό αγαπημένο πρέπει να παραδεχτώ. Όσοι γνωρίζουν τη μπάντα και την έχουν παρακολουθήσει και στο παρελθόν, ξέρουν ότι κάθε εμφάνιση των παιδιών αποτελεί μοναδική εμπειρία. Μαζί μας θα είναι και οι Serpent-Lord, μια μπάντα που θέλαμε από καιρό να παίξουμε παρέα, λόγω του φανταστικού ''Apocrypha'' που είχαν κυκλοφορήσει πριν κάποιο καιρό, και φυσικά οι Eternal, που θεωρούμε ότι είναι σίγουρα το next big thing της ελληνικής underground σκηνής.

- Έχετε ανακοινώσει μίνι ευρωπαϊκό τουρ. Θέλουμε να τα μάθουμε όλα.

Το μίνι τουρ ''Fate Weaver Over Europe'' είναι μια σκέψη που ξεκίνησε από τις αρχές του 2025. Προσπαθήσαμε να προβλέψουμε όσο καλύτερα γίνεται τα χρονοδιαγράμματα, ώστε να συμπέσει όσο πιο κοντά γίνεται στην κυκλοφορία του δίσκου μας. Για όσους παρακολουθούν τους Typhus, κάτι αντίστοιχο είχε πραγματοποιηθεί και το 2024, σε χώρες κυρίως Βαλκανικές/Ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, σε συνεργασία με το Γερμανικό περιοδικό ''Legacy'' καταφέραμε αυτή τη φορά να κλείσουμε μία σειρά εμφανίσεων σε Γερμανία, Ελβετία και Δανία, ξεκινώντας από 24 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου. Πιστεύουμε πως είναι μια καλή ευκαιρία να συστηθούμε ξανά στο κεντροευρωπαϊκό κοινό.

- Θα υπάρξουν κι ελληνικό τουρ στο μέλλον;

Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποιες συζητήσεις για αυτό, ναι. Γίνεται μια προσπάθεια να επισκεφθούμε κάποιες πόλεις της Ελλάδας που έχουμε αρκετό καιρό να παίξουμε. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο άμεσο μέλλον.

- Κατεβάστε μας μία 11αδα με τις σημαντικότερες επιρροές των Typhus;

Δύσκολη ερώτηση, οπότε θα ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Megadeth στην κορυφή της επίθεσης, λόγω της μεγάλης επιρροής που είχαν οι πρώτοι 4 δίσκοι στον ήχο μας, ειδικά στις προηγούμενες δουλειές μας. Σίγουρα Mercyful Fate 10αρι για την επιρροή που είχαν στο ''Fate Weaver''. Πάμε μετά με γερμανικά εξτρέμ, Blind Guardian από τη μία και Helloween από την άλλη. Θα βάλουμε σίγουρα εντός της λίστας και Queensryche, Sanctuary, που αποτελούν μεγάλη επιρροή. Σε θέσεις ανασταλτικών χαφ. Για back θα βάζαμε Riot και Saxon, μπάντες που είμαστε οπαδοί και είχαν μεγάλη ευθύνη στη διαμόρφωση του ήχου μας. Και τώρα στα δύσκολα. Από τη λίστα μας δεν γίνεται να λείπουν οι Judas Priest και οι Candlemass, οι οποίοι δεν επηρέασαν μόνο τον ήχο μας, αλλά ήταν και κίνητρο για εμάς να παίξουμε μουσική γενικότερα. Οπότε, κλείνοντας και με την άμυνα, η θέση που μένει είναι το τέρμα, και ως γνωστόν μια επίθεση ξεκινάει πάντα από το τέρμα, οπότε και για αυτό επιλέγουμε τους Iron Maiden για αυτή τη θέση, τη μπάντα από την οποία ξεκινούν πάντα όλα!

- O νέος σας δίσκος κυκλοφόρησε πρώτη φορά και σε βινύλιο; Ήταν απωθημένο κι αυτό; Ποιο είναι το αγαπημένο σας μουσικό format;

Πράγματι αποτελούσε για εμάς απωθημένο, μιας και η προηγούμενη δουλειά μας είχε κυκλοφορήσει μόνο σε CD. Σαφέστατα υπάρχει ολόκληρη ιδεολογία και ρομαντισμός πίσω από το βινύλιο, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα υπάρχει το “Fate Weaver” και σε αυτό το μουσικό format. Από την άλλη βέβαια, μιλώντας και επί προσωπικού, πρέπει να παραδεχτώ πως ίσως και λόγω της ηλικίας μας, το format που είμαστε περισσότερο δεμένοι παραμένει το CD. Ωστόσο, κατανοώ απεριόριστα τους συλλέκτες βινυλίων, τα οποία θεωρώ πως έχουν μια ξεχωριστή ομορφιά.

