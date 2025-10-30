Η απάντηση του εκπαιδευτικού για την παρατήρηση από τον Μητροπολίτη επειδή είχε το πουκάμισο έξω

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Θέση, για την παρατήρηση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομο, επειδή είχε το πουκάμισό του, έξω από το παντελόνι, πήρε ο εκπαιδευτικός της Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας.

Όπως είπε, πολιορκείται από δημοσιογράφους για μία δήλωση, αλλά δεν έχει να πει κάτι, πλην της απογοήτευσης που ένιωσε. Τονίζει μάλιστα πως δεν είχε σκοπό να προκαλέσει.

