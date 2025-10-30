ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τον πατέρα του από επιθετική μορφή λευχαιμίας, δωρίζοντας του βλαστοκύτταρα

«Δώρισε έξι εκατομμύρια βλαστοκύτταρα για να σώσει τη ζωή μου, οπότε δεν είναι μόνο τιμή να τον αποκαλώ γιο μου, αλλά και υπερηφάνεια να τον αποκαλώ ήρωά μου», είπε συγκινημένος ο Nick Mondek.

Ένα 9χρονο αγόρι από την Καλιφόρνια έσωσε τον πατέρα του από μια μορφή επιθετικού καρκίνου, δωρίζοντας του βλαστοκύτταρα.

Όλα ξεκίνησαν το 2022, όταν ο Nick Mondek διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και έπρεπε να υποβληθεί σε άμεση θεραπεία με έγχυση βλαστοκυττάρων, τα οποία θα λάμβανε από τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος ήταν γενετικά συμβατός.

