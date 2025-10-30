Άνοιξαν τη διαθήκη των γονιών τους και βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη 13 χρόνια μετά

Δύο αδέλφια στη Γαλλία άνοιξαν τη διαθήκη των γονιών τους και ανακάλυψαν πως μια δωρεά από το 2013 έκρυβε μια απρόσμενη... οικονομική υποχρέωση 13 χρόνια αργότερα.

Ένα ζευγάρι στη Γαλλία θέλησε να βοηθήσει τα παιδιά του όσο ήταν ακόμη εν ζωή, χαρίζοντάς τα ακίνητά τους, ώστε να επωφεληθούν από τη φορολογική ελάφρυνση που προβλέπει ο νόμος. Το 2013, αποφάσισαν να μεταβιβάσουν από ένα διαμέρισμα σε κάθε παιδί, αξίας 300.000 ευρώ το καθένα - το ένα στο Παρίσι και το άλλο στα προάστια της πόλης. Με τη διαδικασία αυτή, τα παιδιά τους κέρδισαν φορολογική απαλλαγή 100.000 ευρώ.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο του πατέρα -του τελευταίου εν ζωή γονέα- τα δύο αδέλφια κάλεσαν συμβολαιογράφο για να ανοίξουν τη διαθήκη. Εκεί όμως τους περίμενε μια απρόσμενη ανατροπή. Ο συμβολαιογράφος τούς εξήγησε ότι οι γονείς τους δεν είχαν επιλέξει την πλέον συμφέρουσα μέθοδο δωρεάς, γεγονός που οδήγησε σε οικονομική ανισορροπία ανάμεσά τους.

Η αποκάλυψη του συμβολαιογράφου

Όπως αποκάλυψε ο Φρεντερίκ Λαμπούρ, συμβολαιογράφος στη Σεντ-Ζενεβιέβ-ντε-Μπουά, «όταν υπάρχουν περισσότερες από μία απλές δωρεές, γίνεται συνολικός επανυπολογισμός της περιουσίας κατά την κληρονομιά». Ουσιαστικά, οι δωρεές θεωρούνται σαν να ανήκουν ακόμη στους γονείς και επανεκτιμώνται με βάση τη σημερινή τους αξία. Αν κάποιο από τα ακίνητα έχει αυξηθεί περισσότερο, τότε ο δικαιούχος του οφείλει αποζημίωση στον αδελφό ή την αδελφή του για να αποκατασταθεί η ισότητα.

Στην προκειμένη περίπτωση, το διαμέρισμα του Παρισιού είχε αυξηθεί σημαντικά σε αξία, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του να χρειαστεί να καταβάλει 50.000 ευρώ στον αδελφό. Ο συμβολαιογράφος σημείωσε πως τέτοιες καταστάσεις μπορεί να αποδειχθούν δύσκολες, καθώς ο κληρονόμος ενδέχεται να μην έχει τη ρευστότητα για να αποζημιώσει τον άλλον. Ωστόσο, στην περίπτωση των δύο αδελφών, όλα λύθηκαν συναινετικά: η αποζημίωση καλύφθηκε μέσω του ασφαλιστηρίου ζωής του πατέρα τους.

Η ιστορία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο σημαντικός είναι ο σωστός φορολογικός και νομικός σχεδιασμός στις οικογενειακές δωρεές, ώστε οι καλές προθέσεις να μη μετατραπούν, χρόνια αργότερα, σε απρόσμενες υποχρεώσεις.

