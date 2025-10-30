Αυστραλία: Βρέθηκε μπουκάλι με μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου πάνω από 100 χρόνια μετά

Απίστευτο εύρημα στην Αυστραλία μετά από 100 χρόνια. Τα σημειώματα δύο στρατιωτών βρέθηκαν σε μπουκάλι.

Μηνύματα σε ένα μπουκάλι που έγραψαν δύο στρατιώτες από την Αυστραλία λίγες μέρες μετά το ταξίδι τους στα πεδία των μαχών της Γαλλίας κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν πάνω από έναν αιώνα αργότερα στις ακτές της Αυστραλίας.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η οικογένεια Μπράουν βρήκε το μπουκάλι μάρκας Schweppes ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή στην παραλία Wharton κοντά στο Esperance στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας στις 9 Οκτωβρίου, δήλωσε η Ντεμπ Μπράουν την Τρίτη.

