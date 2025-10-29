Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψεις το 2026: Και όχι, η Ελλάδα δεν είναι μέσα

Εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης πραγματοποίησε έρευνα για τους πιο ασφαλείς προορισμούς.

Όταν κάποιος επιλέγει έναν προορισμό για να ταξιδέψει, ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτεται είναι αν η χώρα που σκοπεύει να επισκεφτεί θα είναι ασφαλής. Κάποιοι προορισμοί εγγυώνται μια ευχάριστη εμπειρία, ενώ άλλοι είναι γνωστοί για υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, παρενοχλήσεις και άλλα ζητήματα κατά τα ταξίδια.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια το 2026 . Υπάρχουν πολλοί προορισμοί για να επιλέξει κανείς και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στην Ευρώπη. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στην κορυφαία δεκάδα της λίστας.

Η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ολλανδία, γνωστή για την ζωντανή πρωτεύουσά της, το Άμστερνταμ, τα λιβάδια με τις τουλίπες και τους ανεμόμυλους. Η Ολλανδία αναδείχθηκε φέτος η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο. Της απονεμήθηκε πολύ υψηλή βαθμολογία για τα μέτρα υγείας και τη συνολική ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια γυναικών ταξιδιωτών, LGBTQIA+ ταξιδιωτών και ταξιδιωτών έγχρωμου δέρματος.

«Βλέπουμε μια αλλαγή στον τρόπο που οι ταξιδιώτες ορίζουν το "ασφαλές",» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης Berkshire Hathaway Travel Protection, που πραγματοποίησε την έρευνα.

«Δεν πρόκειται πλέον μόνο για τα ποσοστά εγκληματικότητας. Οι άνθρωποι λαμβάνουν υπόψη και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη σταθερότητα του κλίματος και την ένταξη. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεώρησαν ότι η Ολλανδία υπερέχει σε όλους αυτούς τους τομείς, γι’ αυτό και έχει τόσο μεγάλη απήχηση στους ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς το 2026», πρόσθεσε.

Η πρώτη πεντάδα

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρέθηκε η Αυστραλία. Με τις σύγχρονες πόλεις της, τις εκπληκτικές θαλάσσιες εμπειρίες και την σχεδόν άδεια ενδοχώρα της, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για να ταξιδέψει κάποιος. Είναι επίσης γνωστή για τα εντυπωσιακά, εμβληματικά αξιοθέατα, όπως η Γέφυρα του Λιμανιού του Σίδνεϊ και η Όπερα, καθώς και το Ayers Rock και το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα.

Ο τίτλος της τρίτης θέσης δόθηκε στην Αυστρία. Η χώρα αυτή προσφέρει περισσότερα από την πρωτεύουσά της, τη Βιέννη και τα παλάτια της, τα καφέ, τις αίθουσες συναυλιών και τις γκαλερί της. Επίσης, μπορεί κάποιος να εξερευνήσει τις Άλπεις που καλύπτουν το μισό της χώρας.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Ισλανδία, η οποία συχνά επαινείται για την ασφάλειά της και την υψηλή ποιότητα ζωής. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Καναδάς, δημοφιλής κατά τη χειμερινή περίοδο για τους σκιέρ και τους επισκέπτες πόλεων.

Αναλυτικά οι 15 πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο

Ολλανδία Αυστραλία Αυστρία Ισλανδία Καναδάς Νέα Ζηλανδία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ελβετία Ιαπωνία Η Ιρλανδία Βέλγιο Πορτογαλία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Δανία

