Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή
Μια ηλικιωμένη επιβάτης κρουαζιέρας, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει μια 60ήμερη πολυτελή περιήγηση στην Αυστραλία, βρέθηκε νεκρή αφού την άφησαν πίσω σε ένα τροπικό νησί. Η επιβάτης, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, δηλώθηκε ως αγνοούμενη στις αρχές το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας έλεγχος στο κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer επιβεβαίωσε ότι δεν επέβαινε σε αυτό.
Το πλοίο είχε δέσει νωρίτερα το Σάββατο στο Lizard Island, ένα θέρετρο περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Κουίνσλαντ, γνωστό για τη φυσική ομορφιά και τα πολυτελή καταλύματά του. Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε ότι το σώμα της γυναίκας -που ήταν περίπου 80 ετών- βρέθηκε στο Lizard Island την Κυριακή και περιέγραψε τον θάνατό της ως «ξαφνικό και μη ύποπτο».
