ChatGPT: Πάνω από 1 εκατ. χρήστες εκφράζουν κάθε εβδομάδα αυτοκτονικές τάσεις, σύμφωνα με στοιχεία της OpenAI

Η OpenAI μοιράστηκε δεδομένα, που επιβεβαιώνουν πως δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το ChatGPT και γενικότερα τα μέσα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν «εισβάλει» στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας ριζικά την καθημερινότητά μας. Μπορεί στην αρχή να τα αντιμετωπίζαμε ως ένα χρήσιμο εργαλείο δουλειάς, όμως πλέον φαίνεται πως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας μας.

Πέρα από θέματα δουλειάς, πολλοί είναι εκείνοι που συμβουλεύονται το ChatGPT για οικονομικούς, ψυχολογικούς, διατροφικούς, οικογενειακούς, σχεσιακούς, επιχειρηματικούς λόγους, προκειμένου να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που τους απασχολούν. Τώρα, αν ικανοποιεί τις προσδοκίες τους, είναι ένα άλλο θέμα.

