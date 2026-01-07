H Trust κάνει το multitasking πιο εύκολο από ποτέ με το νέο Vaiya Multi-Device Wireless Keyboard

To Trust Vaia Multi-Device Wireless Keyboard θα σας λύσει τα χέρια

Η Trust παρουσίασε το Vaiya Multi-Device Wireless Keyboard, το πληκτρολόγιο που φέρνει ευελιξία, άνεση και βιωσιμότητα στην καθημερινή εργασία. Ιδανικό για χρήση στο γραφείο, στο σπίτι ή εν κινήσει, το Vaiya έχει σχεδιαστεί για μέγιστη παραγωγικότητα σε κάθε περίσταση.

Με δυνατότητα σύνδεσης σε έως και τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα -μέσω 2.4GHz USB receiver και τριών Bluetooth συνδέσεων- επιτρέπει την άμεση εναλλαγή με το πάτημα ενός πλήκτρου. Είναι συμβατό με Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android και Chrome OS, προσφέροντας προσφέρει πραγματική πολυλειτουργικότητα.

Τα scissor-style πλήκτρα προσφέρουν ομαλή και αθόρυβη πληκτρολόγηση, ενώ η πλήρης διάταξη διευκολύνει κάθε εργασία. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία διαρκεί έως και έξι μήνες με μία φόρτιση, επιτρέποντας αδιάκοπη χρήση, ακόμη και κατά τη φόρτιση.

Με 55% ανακυκλωμένα πλαστικά, το Vaiya συνδυάζει ανθεκτικότητα, κομψότητα και οικολογικό σχεδιασμό – μια πραγματικά έξυπνη επιλογή για το σύγχρονο γραφείο.