Νέα πανίσχυρα gaming laptops παρουσίασε η MSI στην έκθεση CES 2026 (vid)

Τι φέρνουν τα νέα gaming laptops της MSI

Η MSI παρουσίασε στη CES 2026 μια νέα σειρά gaming laptops με έμφαση στην ισχύ και την φορητότητα, με κορυφαίο το Raider 16 Max HX που φιλοδοξεί να κατακτήσει τον τίτλο του ισχυρότερου 16ιντσου μοντέλου, προσφέροντας συνολική ισχύ 300W με 175W για RTX 5080 ή RTX 5090 GPU και 125W για επεξεργαστές Intel Core Ultra 200HX, σε πιο λεπτό σασί με εύκολη πρόσβαση σε RAM DDR5 και PCIe Gen5 SSD.

Το Raider 16 Max HX εξοπλίζεται με πιστοποιημένη οθόνη QHD+ 240Hz OLED VESA DisplayHDR True Black 1000, Cooler Boost Trinity ψύξη με τρεις ανεμιστήρες και Intra Flow design, ενώ η Stealth σειρά γίνεται πιο λεπτή και ελαφριά (Stealth 16 AI+ στα 16,6mm και κάτω από 2kg) με επιπλέον 20W GPU ισχύος, 90Wh μπαταρία, RTX 50-series GPUs και διπλές υποδοχές RAM/SSD.

Η σειρά Crosshair ανανεώνεται με τα Crosshair 16 Max HX και 16 HX που φτάνουν 200W συνολικής ισχύος (30W παραπάνω από πέρυσι), Intel Core Ultra 200HX, RTX 50-series GPUs, προαιρετική QHD+ 165Hz OLED οθόνη, 24-zone RGB πληκτρολόγιο και αναβαθμισμένα I/O με Thunderbolt 4 και πίσω θύρες HDMI/RJ-45.

Τα νέα μοντέλα ακολουθούν κι αυτά την τάση για πιο λεπτό σασί, αποδοτικότερη ψύξη, OLED οθόνες υψηλού refresh rate και νέους επεξεργαστές Intel για καλύτερη διαχείριση ισχύος εκτός ρεύματος, με έμφαση στην RTX 5090 για τα απόλυτα frame rates.