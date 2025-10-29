Η σειρά Halo videogames έρχεται σε PS5 και PS5 Pro! (vids)

Το Halo κάνει την εμφάνισή του και στο PS5 και το PS5 Pro

Το Halo: Campaign Evolved είναι μια πιστή και ταυτόχρονα μοντέρνα αναπαραγωγή του κύριου campaign του αρχικού Halo και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 και για PS5 και PS5 Pro. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η σειρά Halo θα παρουσιαστεί σε PlayStation, κάτι που αποτελεί μια μεγάλη εξέλιξη και χαρά για τους φανς της σειράς, αφού επεκτείνει το κοινό της σε μια νέα πλατφόρμα.

Το παιχνίδι θα διαθέτει ανανεωμένα γραφικά υψηλής ευκρίνειας, βελτιωμένα στοιχεία cinematics και ανανεωμένο ήχο, καθώς και τρεις νέες αποστολές με τον Master Chief, που τοποθετούνται πριν τα γεγονότα του αρχικού παιχνιδιού. Επιπλέον, ο παίκτης θα έχει στη διάθεσή του μια μεγαλύτερη ποικιλία όπλων, οχημάτων και αντιπάλων, καθώς και νέους gameplay μηχανισμούς όπως το "Skulls", που προσθέτουν ποικιλία και πρόκληση.

Το παιχνίδι θα υποστηρίζει solo, διπλό split-screen co-op (μόνο σε κονσόλες), και online τετραπλό coop με πλήρη cross-play και cross-progression, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει το κλασικό με το καινοτόμο. Επιπλέον, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον Master Chief που προσγειώνεται σε έναν μυστηριώδη κυκλικό κόσμο γνωστό ως Halo, όπου μαζί με την AI βοηθό του Cortana πρέπει να αποκαλύψει τα σκοτεινά μυστικά και να αποτρέψει την καταστροφή του γαλαξία από τις δυνάμεις των Covenant.

Το ανανεωμένο Halo θα διαθέτει βελτιωμένα γραφικά, ανανεωμένα cinematics, και μια ευρεία γκάμα όπλων, συμπεριλαμβανομένων και νέων αποκλειστικών όπλων όπως τα Energy Sword, Battle Rifle και Needle Rifle.