Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης: Φόβος για εγκλωβισμένους

Κατάρρευσε εξαόροφο κτίριο στην Τουρκία, κοντά στην Κωσνταντινούπολη.

Κατάρρευσε εξαώροφο κτίριο στην Τουρκία, 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωσνταντινούπολης, στην παραθαλάσσια πόλη Gebze.

Στο κτίριο, κατοικούν και πολυμελείς οικογένειες αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομία, πυροσβέστες και παραϊατρικό προσωπικό στάλθηκαν στο σημείο μετά από αναφορά, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα aa.com.tr.

