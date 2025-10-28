Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»

Ο παιδοκτόνος της Ερμιόνης που φυλακίστηκε, ξυλοκοπήθηκε και κρεμάστηκε... Ήταν τελικά αθώος;

Ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ο εμβληματικός σκηνοθέτης του «Κόκκινου Κύκλου» και της «10ης Εντολής» που έχει μεταφέρει στη μικρή οθόνη ειδεχθή εγκλήματα που συντάραξαν την Ελλάδα, έχει μία «αχίλλειο πτέρνα». Ένα έγκλημα, αληθινή ιστορία, με το οποίο δεν μπορεί να καταπιαστεί, και όπως λέει, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει…

«Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα. Δεν μπορώ, με τα μικρά παιδιά με πιάνει κάτι και δεν μπορώ. Είναι από τα εγκλήματα που με έχουν ταράξει πιο πολύ και με το οποίο δεν έχω καταπιαστεί κι ούτε πρόκειται» έχει πει χαρακτηριστικά ο ίδιος σε συνεντεύξεις του!

