Explainer-Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία

Η πρώτη παράδοση στην Τουρκία αναμένεται το 2030.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρώτης επίσκεψης του Βρετανού Πρωθυπουργού Στάρμερ στην Τουρκία ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Η Τουρκία θα αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, ακόμη 24 αεροσκάφη θα φτάσουν επίσης από το Κατάρ και το Ομάν.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αγορά ακόμη 20 ίδιων αεροσκαφών από το Λονδίνο.

