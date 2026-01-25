Το απίστευτο ποσό που χάνουμε κάθε χρόνο από το πορτοφόλι μας λόγω ρευματοκλοπών

Πόσα χρήματα «βάζουν από την τσέπη» τους οι καταναλωτές εξαιτίας των ρευματοκλοπών. Το αποτέλεσμα που μας άφησε άφωνους.

Το κόστος της ρευματοκλοπής ετησίως αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μας αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό.

Αν κανείς, κάνει τα μαθηματικά, το αποτέλεσμα θα τον εκπλήξει: οι συνεπείς καταναλωτές πληρώνουν 60 ευρώ από την «τσέπη» τους κάθε χρόνο, κάτι που ισούται περίπου με ένα λογαριασμό τον χρόνο.

