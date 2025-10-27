Η ASUS ανακοίνωσε πρόσφατα μια πρωτοποριακή συνεργασία με την GoPro για τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας βίντεο 360° από τη λήψη έως την επεξεργασία.

Συνδυάζοντας την παγκοσμίου κλάσης τεχνολογία λήψης της GoPro με τα εργαλεία του ASUS ProArt που είναι ειδικά σχεδιασμένα για δημιουργούς, η συνεργασία αυτή μειώνει τις τριβές στη δημιουργική διαδικασία και βοηθά τους δημιουργούς να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην τέχνη τους. Για να γιορτάσει τη συνεργασία αυτή, οι πελάτες των φορητών υπολογιστών ASUS θα λάβουν έως και έξι μήνες συνδρομής GoPro Premium+, με απεριόριστο χώρο αποθήκευσης στο cloud, αυτόματη δημιουργία βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα και πολλά άλλα.

Η πρώτη εφαρμογή Windows που ενσωματώνει το GoPro Cloud και τα μέσα 360°

Το StoryCube είναι μια αποκλειστική λύση διαχείρισης περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί από την ASUS και υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η πρώτη εφαρμογή Windows στον κόσμο που υποστηρίζει τόσο τα μέσα GoPro Cloud όσο και τα βίντεο 360°. Η ενσωμάτωση με το GoPro Cloud επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να κατεβάζουν όλο το περιεχόμενό τους απευθείας από το StoryCube. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν εγγενή αρχεία .360, είτε είναι αποθηκευμένα τοπικά είτε online.

Μπορούν να αναδιαμορφώσουν τα βίντεο GoPro MAX και MAX2 360 χρησιμοποιώντας το GoPro Player και στη συνέχεια να τα κάνουν drag-and-drop από το StoryCube για περαιτέρω επεξεργασία σε προγράμματα όπως το Adobe® Premiere Pro® ή το CapCut (περιλαμβάνεται δωρεάν συνδρομή στους φορητούς υπολογιστές ProArt). Επιπροσθέτως, είναι επίσης η πρώτη εφαρμογή στον κόσμο για κατηγοριοποίηση σκηνών με AI σε βίντεο 360° (συμπεριλαμβανομένων κανονικών φωτογραφιών, βίντεο και βίντεο 360° MP4/MOV).

Η αναζήτηση και η ταξινόμηση με τη χρήση AI επιτρέπουν στους χρήστες GoPro να ομαδοποιούν τα αρχεία ανά αγαπημένες δραστηριότητες, ανά χρονική στιγμή ή ανά συσκευή και τοποθεσία που λαμβάνονται από τις πληροφορίες GPS των καμερών GoPro. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του StoryCube έχει εκπαιδευτεί σε εικόνες δραστηριοτήτων από κάμερες GoPro και κάμερες δράσης για αναγνώριση σκηνών, με δυνατότητα βελτίωσης της ακρίβειας σε μελλοντικές ενημερώσεις.

Αποκλειστικό πακέτο συνδρομής GoPro για χρήστες φορητών υπολογιστών ASUS ProArt

Για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους, η ASUS και η GoPro ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν στους αγοραστές επιλεγμένων φορητών υπολογιστών ASUS δωρεάν συνδρομή GoPro Premium+ έως και έξι μηνών. Για επιλεγμένους φορητούς υπολογιστές Creator Series ProArt, οι χρήστες λαμβάνουν μια συνδρομή GoPro Premium+ έξι μηνών, ενώ επιλεγμένα μοντέλα Zenbook και Vivobook συνοδεύονται από μια προσφορά Premium+ τριών μηνών. Αυτή η συνδρομή ξεκλειδώνει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης στο cloud για βίντεο GoPro, 500 GB αποθηκευτικού χώρου για αρχεία που δεν είναι GoPro, αυτόματη δημιουργία βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα και πολλά άλλα, προσφέροντας άμεσα στους δημιουργούς την πλήρη εμπειρία GoPro.

Ο καλύτερος φορητός υπολογιστής για δημιουργούς στην κατηγορία του – ProArt P16

Οι δημιουργοί περιεχομένου GoPro που αναζητούν τον ιδανικό φορητό υπολογιστή ASUS για δημιουργούς δεν χρειάζεται να ψάξουν παραπέρα από το κορυφαίο ASUS ProArt P16 — έναν από τους πιο ισχυρούς φορητούς υπολογιστές στην αγορά, τέλεια εξοπλισμένο για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των βίντεο True 8K από τη νέα κάμερα MAX2 360 της GoPro. Είναι εξοπλισμένος με επεξεργαστή έως και AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 με μονάδα NPU 50 TOPS και GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop, και προσφέρει απαράμιλλη απόδοση AI για απαιτητικές δημιουργικές ροές εργασίας, όπως η επεξεργασία βίντεο 360°.

Το ProArt P16 έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματική επεξεργασία βίντεο, υποστηρίζοντας τη μορφή χρώματος 10-bit 4:2:2, διπλούς κωδικοποιητές AV1, βελτίωση με επιτάχυνση AI (όπως συρραφή σε πραγματικό χρόνο, παρεμβολή καρέ, σταθεροποίηση βίντεο), επιτρέποντας ομαλή αναπαραγωγή 4K/8K πολλαπλών tracks, ταχύτερες εξαγωγές και βελτιωμένη σταθερότητα για σύνθετα έργα υψηλής ανάλυσης, όπως η επεξεργασία βίντεο 360°. Η τελευταία οθόνη ASUS Lumina Pro OLED προσφέρει εκπληκτική ακρίβεια χρωμάτων, ζωντανά χρώματα, βαθιά αντίθεση και προηγμένη φροντίδα για τα μάτια.

Έχει μέγιστη φωτεινότητα έως 1.600 nits για εξαιρετική ορατότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, ρυθμό ανανέωσης 120Hz με τεχνολογία VRR για ομαλή κίνηση χωρίς θόλωση και τεχνολογία αντιανακλαστικής επίστρωσης που μειώνει τις αντανακλάσεις κατά 65% για βελτιωμένη ορατότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Με την επιτάχυνση NVIDIA RTX AI και τα αποκλειστικά εργαλεία ASUS AI, όπως το StoryCube και το MuseTree, αυτό το Copilot+ PC δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς GoPro να εργάζονται πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο διαισθητικά από ποτέ.

Διαμορφώνοντας το μέλλον της δημιουργικότητας

Η ASUS έχει συναρπαστικά σχέδια για το μέλλον της δημιουργικότητας, με περισσότερες πρωτοβουλίες, προϊόντα και τεχνολογίες σχεδιασμένες για κάθε storyteller. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συνεργασία και τη λίστα των μοντέλων με τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε συνδρομή στο GoPro Premium+ κάνοντας κλικ ΕΔΩ.