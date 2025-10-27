Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο»
Ο Σουηδός ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του στην ταινία «Θάνατος στην Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 70 ετών
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Μπιόρν Άντρεσεν, ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του ως «Τάτζιο» στην θρυλική ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, «Θάνατος στην Βενετία» το 1971.
Ο 15χρονος τότε Μπιόρν χαρακτηρίστηκε ως το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο», μία ταμπέλα που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Λουκίνο Βισκόντι και που έμελλε να τον στοιχειώνει για μία ολόκληρη ζωή.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr