«Έκρηξη οργής» σε ένα ιρλανδικό χωριό για 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο

Αφορμή για το ξέσπασμα των ντόπιων, η επίθεση σε βάρος ενός 10χρονου κοριτσιού από έναν Αφρικανό μετάναστη, ο οποίος τελεί υπό απέλαση και διαμένει στο πολυτελές ξενοδοχείο - Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πλέον η κοινότητά τους τελεί υπό κατάληψη.

Ένα μικρό χωριό, στην ιρλανδική ύπαιθρο, έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης στη χώρα, εν μέσω εντάσεων για ένα τοπικό αμφιλεγόμενο ξενοδοχείο που φιλοξενεί 2.300 αιτούντες άσυλο - το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της πόλης.

Οι ταραχές στην ήσυχη περιοχή Σάγκαρτ ξέσπασαν πριν από δύο μέρες, όταν ένας 26χρονος Αφρικανός μετανάστης υπό απέλαση και ένοικος του Citywest φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε βάρος 10χρονης Ιρλανδής.

