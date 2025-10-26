Ακόμη μια νέα χρήση για το περιπολικό: Στη Σκιάθο έγινε νυφικό αμάξι
Νύφη στη Σκιάθο έφτασε εκκλησία με περιπολικό ΕΛ.ΑΣ.
Ένα βίντεο από τη Σκιάθο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στις εικόνες, μία νύφη -πρώην δόκιμη αστυνομικός- φτάνει στην εκκλησία όχι με το παραδοσιακό νυφικό αυτοκίνητο, αλλά συνοδευόμενη από υπηρεσιακό περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.
Η πρωτότυπη αυτή άφιξη, που καταγράφηκε από κάμερες και κινητά τηλέφωνα, έρχεται σε μία περίοδο όπου η χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr