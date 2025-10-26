«Έχω βγει στην τηλεόραση πάνω από 2.500 φορές, αλλά δεν θα με γνωρίσει κανείς στον δρόμο»
Αυτός είναι ο κομπάρσος με τις περισσότερες συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές και ταινίες.
Ο θαυμαστός κόσμος της τηλεόρασης, του σινεμά και του θεάτρου, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις ομάδες. Ηθοποιοί, οι άνθρωποι της παραγωγής, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο μοντέρ και πολλοί άλλοι. Όλοι οι άνθρωποι - κομμάτια μιας αλυσίδας που είναι εκεί για να παράξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρόλο που τα φώτα δεν πέφτουν σε όλους το ίδιο.
Μέσα σε αυτές τις ομάδες, υπάρχουν και οι αθόρυβοι εκείνοι πρωταγωνιστές, που καθορίζουν περισσότερα από εκείνα που μπορεί να φανταστούμε: Οι βοηθητικοί ηθοποιοί ή αλλιώς κομπάρσοι.
